影/越南高鐵夢碎？張延廷揭其陷困境：嫌日本貴、又疑心陸製

越南高鐵建設計畫近期陷入困境，退將張延廷分析指，越南在經濟成本與技術安全考量面臨兩難，而中國大陸在高鐵建設經驗擁有全球領先優勢，「4萬5千公里的高鐵佔全球市場7成以上，技術成熟又快速，得標機率相對高。」

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，越南國民所得約4700美元，人口約1億，經濟尚未起飛，導致高鐵建設資金來源有限，「越南南北狹長，最窄處僅50公里，交通依賴海運與鐵路運輸，但現有鐵軌規格不一，從米軌到標準軌都存在，建設與維修成本高昂。」

不僅如此，張延廷說，越南在引入外國投資與技術上也面臨兩難，「日本方案雖成熟，但造價昂貴；中國方案成本低、建設速度快，但涉及地緣安全考量。越南必須在經濟與國家安全間權衡。」

此外，張延廷指出，越南政府貪腐問題嚴重，也惡化資金分配困難，「越南真正想要的是便宜又實用、技術成熟的全世界軌道工程，中國大陸在高鐵建設經驗上擁有全球領先優勢，4萬5千公里的高鐵佔全球市場7成以上，技術成熟又快速，得標機率相對高。」張延廷認為，越南高鐵計畫短期內難以落實，未來得標者可能偏向成本效益兼具、技術成熟的中國大陸方案。

