(影) 越描越黑! 李連杰脫衣闢謠接受心臟移植！網質疑：有人造皮接縫

[Newtalk新聞] 于朦朧案相關事件延燒不斷，一名因車禍身亡的中國少林武僧秋風捲入「器官被移植」的風波。近期有傳聞稱，知名武打明星「功夫皇帝」李連杰接受了秋風的心臟移植。不過，李連杰隨後拍攝影片闢謠，卻被網友形容「越描越黑」。





在影片中可見，李連杰脫掉上衣在泳池邊暖身，隨後下水游泳，並在鏡頭前刻意展示自己身上並無任何傷疤，來證明自己並未接受秋風的心臟移植。





但李連杰此舉卻被網友找出許多破綻。首先，他被懷疑身為一名功夫演員，經常拍攝武打戲，身上竟會毫無傷痕；接著，他舉起雙手時皮膚可見非常光滑，網友表示他的腋下「沒有任何腋毛」，作為成年人男性不可能出現這種現象；最後，網友放大影片細節後，發現在李連杰身上疑似出現人造皮接縫，遭懷疑他拍攝影片時是否穿上人造假皮才敢出鏡。

武僧秋風的鞋子疑似也出現在展品中。 圖：翻攝自微博





對此，網友紛紛指出該行為簡直是「此地無銀三百兩」，並留言表示 :「越證明表示就是真的用別人心臟了」、「漏洞和破綻看著都很明顯，感覺是畫蛇添足，很難自圓其說」、「這是欲蓋彌彰的做法」。甚至有網友諷刺的留言稱「身上的假皮多少錢啊？是一次性的？還是能用重複使用？」顯示李連杰拍攝影片後，反而更令人無法信服。





李連杰早在今年八月就傳出疑似病危，後續並證實住院開刀切除腫瘤，他的心臟問題則傳言是由長年惡化的甲亢引發的。他曾在去年發布影片時坦承自己因病住院，還笑稱這次是「進廠返修」。李連杰在 2013 年就罹患甲亢，之後病情逐漸惡化，甚至一度需要以輪椅代步。





然而，秋風車禍身亡的消息同樣發生在八月，時間上的巧合讓網友們產生聯想，質疑李連杰的「返修」手術與秋風的離世是否存在關聯。各種猜測與陰謀論在網路上瘋傳，令整起事件更加撲朔迷離。

