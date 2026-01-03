影／趙露思罕見賣萌跳〈撒嬌舞〉挑戰 卻因脫口「像蒼蠅」遭TWS粉絲圍剿！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

南韓人氣男團 TWS 的歌曲〈OVER DRIVE〉在海內外娛樂圈掀起「撒嬌舞」挑戰熱潮。中國女星趙露思先前也在個人社群發布翻跳，並在12月31日跨年直播時談到加入「跟風」的原因。因為脫口而出表示覺得「像蒼蠅」還形容是「蚊子舞」讓 TWS 粉絲瞬間炸鍋，雙方粉絲因此展開激烈交鋒。

不過趙露思的粉絲護航表示，「蒼蠅」只是用來形容自己的動作，沒有詆毀歌曲的意思。另外，她也在直播中宣布，已經挑了幾個不錯的劇本，計畫將在近期進組開工，強調製片方保證：「粉絲會愛死」讓粉絲都相當激動。

趙露思跟風拍攝「撒嬌舞」挑戰，卻因脫口「像蒼蠅」遭原唱 TWS 粉絲圍剿。（圖／小紅書：趙露思；IG：tws_pledis）





