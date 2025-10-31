影／足踝傷口潰爛久治不癒 員榮醫院確診「靜脈瓣膜閉鎖不全」所致
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】61歲賴姓男子腳踝傷口潰爛十多年，員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖查出是因靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」為患者治療，兩週後患者即可碰水洗澡，一個多月後痊癒，解決長年困擾。
賴姓男子表示，十多年前右足踝因受傷留下傷口，卻遲遲無法癒合，這些年輾轉於各家外科診所，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，以防水分進入造成潰爛惡化。數月前傷口甚至擴大至巴掌大小，雖接受某醫院換藥治療２個月，仍無好轉，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診，患者因此前往員榮醫院心臟外科求診。
▲賴姓患者手術後一個多月後傷口全癒。（圖／員榮醫院提供）
賴金湖主任指出，檢查發現患者靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。他說，患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達一公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。
經與家屬討論後，團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」。該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉，術後幾乎沒有大片瘀青與劇痛，患者兩小時後即可下床行走。
此外，團隊術後搭配「傷口防水凝膠」，讓患者手術隔天即可正常洗澡，避免過去必須套塑膠袋的尷尬情況。術後兩週，右腿潰瘍傷口明顯乾燥且滲液減少；一個月後新肉長出；兩個月後傷口完全癒合，患者終於能安心洗澡、及日常運動，生活品質大幅提升。
賴金湖主任提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、酸痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及濕疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。他呼籲，若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。
賴金湖主任說，這項案例證明，透過新式微創鐳射閉合術，能有效改善靜脈逆流問題，加速慢性潰瘍癒合，患者不僅免去多年傷口換藥的痛苦，也重獲自由生活的能力。
