影/距台僅110公里！日與那國島部署飛彈 苑舉正批：比平潭還近

日本防衛大臣小泉進次郎日前證實，將在與那國島部署中程飛彈，由於該島距離台灣僅110公里，引發關注，台大哲學系教授苑舉正怒嗆，大陸福建省平潭島都沒這麼近，小泉此舉恐引發嚴重事態。

台大哲學系教授苑舉正。（圖/翻攝《全球大視野》）

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，小泉進次郎的表態對北京而言，構成「極度危險的訊號」，他強調，「連平潭島到台灣都有130公里，他卻在這個位置講話，難道不知道事態有多嚴重？」

苑舉正認為，北京恐已考慮對日本降低外交層級，「接下來若日本堅持，第一步會調降外交層級，下一步就是撤僑。」他甚至預言，「未來60天內，殲-35與F-35在空中相遇，並非不可能。」

廣告 廣告

苑舉正指出，目前中日已進入「3階段衝突模式」，包括法理戰，即國際法、聯合國層面交鋒；媒體戰，即全面輿論攻防，以及象徵性實戰，最可能是低傷亡的空戰，「空戰是最可能的，因為傷亡最少、效果最大，還能展示高科技。」至於日本首相高市早苗國內支持度仍高達7成，苑舉正冷評，「那是沒打仗的時候的70%。一旦上戰場，不到10%。」

延伸閱讀

日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣

MLB/紅襪重磅交易補強先發輪值 紅雀幫貼2千萬美元

WBC/何時向國家隊報到？使用說明書？ 大谷翔平首發聲