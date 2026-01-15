影》跟著齊天大聖走春趣！宜蘭傳藝「NOW 傳藝」最有年味

年度新戲《齊天大聖嬉遊記》自21日起正式首演。（吳佩蓉攝）

農曆春節將至，宜蘭傳藝園區推出「馬上出發NOW傳藝」新春主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝、祈福互動與特色市集，打造最具文化深度的走春旅程。園區透過節慶踩街、祈福儀式、親子手作等體驗，讓民眾從「看」轉為「參與」，在行走與體驗中感受濃厚新年喜氣與傳統文化魅力，邀全家大小共赴傳藝迎新春。

園區表示，年度新戲《齊天大聖嬉遊記》自21日起正式首演，延續2025年《齊天大聖鬧龍宮》熱潮，全面升級融合經典神話、現代寓意與觀眾互動設計，帶領觀眾展開一場關於勇氣、合作與成長的跨時空冒險，1月全月並持續上演主題布袋戲《土地公與虎爺》，以民間信仰為核心，用幽默節奏呈現守護與地方情感。

新春重頭戲活動精彩可期，大年初一、初二（2月17、18日）宜蘭縣民憑證可免費入園，感受春節專屬好運滿滿；2月20日（初四）人氣吉祥物與大全拜年合影活動，為龍馬精神新年添滿喜氣；2月14、15日廟埕廣場推出剪紙、紅包與銀柳手作體驗，讓親子在手感溫度中帶走年節專屬的祝福與美好回憶。

農曆春節將至，宜蘭傳藝園區推出「馬上出發NOW傳藝」新春主題活動。（吳佩蓉攝）

宜蘭大學校長陳威戎（左）與傳藝園區執行長羅欣怡（右）邀全家大小共赴傳藝迎新春。（吳佩蓉攝）

小朋友喜拿錢母跟好運龜來。（吳佩蓉攝）

2月17日至22日的「飛馬呈祥─跋杯祈福」祈福活動隆重登場：只要擲出聖筊即可獲得馬年紀念錢母；同時還可點亮文昌智慧功名燈、求得文昌琉璃筆，祈願新一年學業事業順遂、福運亨通。現場也安排財神踩街演出，並於2月17至21日集結特色品牌與年節好物，同步舉辦新春「馬上好市集」。

園區展覽活動同樣引人入勝，《世紀初戀─楊麗花歌仔戲特展》現正展出，展期至10月25日，透過珍貴戲服、經典道具、歷史影音展示與AI互動科技，重現歌仔戲巨星橫跨影視歌三棲的璀璨歷程，並打造「共演體驗」讓戲迷跨越時空與楊麗花同台演繹。

傳藝執行長羅欣怡指出，春節有三大亮點，包含全新大戲《齊天大聖嬉遊記》；楊麗花歌仔戲特展，展出楊麗花從7歲登台到影視歌三棲的過程，包含經典戲服與重現劇中場景；及文昌街以「百藝風華・文昌之道」為主題，融合剪紙窗花、交趾陶等多元工藝，重新塑造為一條可行走、閱讀與感受的藝術文化之道。

更多活動資訊請見宜蘭傳藝園區官網或臉書粉絲專頁，邀請民眾走進融合戲曲、工藝與民俗信仰的文化園區，在新春走春中開啟繁花似錦的新年旅程。

