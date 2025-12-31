影／跨年夜舞動青春 彰安國中舞蹈班《Dance Spark》成果綻放

▲彰安國中114學年度舞蹈成果發表會《Dance Spark》，今晚在員林演藝廳盛大登場，學生以優美而充滿力量的肢體語言，為一年努力畫下最絢爛的句點。（圖／彰安國中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年最後一夜，當全台各地沉浸在跨年倒數的熱鬧氛圍中，彰化縣彰安國中舞蹈班的孩子們，選擇站上舞台，以舞蹈迎向嶄新一年。彰安國中114學年度舞蹈成果發表會《Dance Spark》，31日晚間7時於員林演藝廳盛大登場，學生以優美而充滿力量的肢體語言，為一年努力畫下最絢爛的句點。

本次成果發表會以「Dance Spark」為主題，副標為「There is a light making us glow in every step.」，演出內容融合古典、現代與生活創意等多元舞風，呈現一場層次豐富、情感飽滿的舞蹈饗宴，展現學校長年深耕藝術教育的豐碩成果。

廣告 廣告

▲彰安國中114學年度舞蹈成果發表會《Dance Spark》，今晚在員林演藝廳盛大登場，學生以優美而充滿力量的肢體語言，為一年努力畫下最絢爛的句點。（圖／彰安國中提供）

彰安國中校長曹建文表示，藝術教育是學校最動人的風景，這場發表會不僅是孩子們逐夢的軌跡，更是師生一年來共同投入、累積能量的結晶。學生在高強度訓練與不斷自我突破中，將汗水轉化為舞台上的光亮，在每一步舞動中找尋自我。

▲彰安國中114學年度舞蹈成果發表會《Dance Spark》，今晚在員林演藝廳盛大登場，學生以優美而充滿力量的肢體語言，為一年努力畫下最絢爛的句點。（圖／彰安國中提供）

演出由九年級學生帶來芭蕾舞作《The Unfinished Waltz》揭開序幕，舞碼細膩描繪學生在把杆前反覆試探、追求平衡的歷程，象徵三年舞蹈養成即將邁向新階段；隨後八年級學生以《溪畔嬉影》呈現少女輕踏水波的清新姿態，畫面詩意動人。

中段舞碼聚焦青少年對自我與情感的探索，《裂，雙生》、《沒追到也沒關係》透過細膩肢體語彙，呈現青春的迷惘與成長；《雲起·凌波行》、《鏖戰》、《黑潮·落羽》則以高強度動作與節奏挑戰舞者的體能與舞感，展現扎實訓練成果。

其中最吸睛的《彰安美容院》，巧妙將洗頭、燙髮等日常生活場景轉化為舞步，幽默又富創意，讓觀眾眼睛一亮；此外，改編自浪漫芭蕾經典的《Giselle》，以及溫柔婉約的《茉莉芬芳》，也為整場演出增添細緻層次。壓軸舞碼《戰魂再起》氣勢磅礴，象徵舞者歷經淬鍊，蓄勢待發迎向下一段挑戰。

曹建文指出，彰安國中舞蹈班秉持「固本務實，前瞻宏觀」的辦學理念，從創作與展演、知識與概念、藝術與文化、藝術與生活及舞蹈專題五大構面出發，培養學生兼具品格力、好學力與才藝力，讓孩子在藝術薰陶中建立自信與自我價值。

曹建文說，他也特別感謝舞蹈班師長長期的專業投入，以及家長們對藝術教育的支持，讓學生能在完善的學習環境中安心追夢。跨年夜的舞台上，孩子們用舞蹈點亮青春，也為新的一年寫下最動人的序章。