影／身騎鐵馬傳祝福 陳家逵任創世台中院送禮到家愛心大使

▲藝人陳家逵與創世台中院院長陳韋龍、植物人家屬共同喊出公益口號。（圖／創世台中院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】馬年即將來臨，創世基金會台中院為籲助「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」，11日上午特別邀請藝人陳家逵來院擔任送禮到家愛心大使，陳家逵以「身騎鐵馬」的帥氣方式出場，象徵「馬」年，要為弱勢送暖。還現場鋼琴自彈自唱歌曲，為植物人阿蓉及其先生頌上祝福，並與創世齊聲呼籲，在歲末寒冬之際為弱勢伸出援手，支持寒士吃飽30送禮到家，將祝福年禮與紅包送進植物人及弱勢家庭，陪伴他們溫暖過好年。

藝人陳家逵開心分享，平常忙著拍戲，很榮幸抽空前來陪伴院民，盡自己一點微薄的力量，希望大家都能付出一點愛心，支持寒士吃飽30送禮到家，為植物人家庭與弱勢朋友送上溫暖，迎接平安與希望的馬年。院民阿蓉的先生現場牽起太太的手，關懷之情溢於言表，兩人多年相互扶持、共同面對生活挑戰，其深厚情感宛如現代版「薛平貴與王寶釧」。陳家逵在旁也深受感動，現場鋼琴自彈自唱一首溫馨歌曲，用歌聲為他們「頌」上祝福，也為創世台中院30位植物人帶來暖心能量。

▲陳家逵鋼琴自彈自唱歌曲為植物人頌上祝福。（圖／創世台中院提供）

創世台中院院長陳韋龍表示，台中院目前照顧30位植物人，家屬因長期照護面臨沉重的經濟壓力。年關將近，創世「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，在農曆年前將祝福年禮與紅包親送到植物人與弱勢家庭手中，讓他們感受社會的關懷與溫暖。歡迎企業或民眾捐款支持祝福年禮800元及過年應急紅包600元，亦可報名參與送禮義工，一同將溫暖送進弱勢家庭，陪伴他們迎接安心、平安、無憂的新年。愛心專線：(04)2384-1126轉分機9 送禮小組 。劃撥帳號：2202-2328 戶名：創世基金會(備註”送禮小組”)。