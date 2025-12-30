影／車手拒檢衝撞驚險畫面曝 彰警打詐掃黑緝毒肅槍績效卓越

▲彰化縣治安交出漂亮成績單！ 彰化縣警察局於今日召開打詐、肅槍、緝毒、掃黑成果記者會。（圖／彰化縣警察局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣治安交出漂亮成績單！彰化縣警察局於今（30）日召開打詐、肅槍、緝毒、掃黑成果記者會，由局長陳明君親自主持，並透過「打詐儀錶板」公布114年11月彰化縣詐騙現況。統計11月受理詐欺案件618件，財損新臺幣2億5,475萬元；以每十萬人口計算，平均受理46.75件（全國第15名）、財損2,176.7萬元（全國第12名），整體治安仍維持相對穩定。

警察局114年迄今各項查緝成果亮眼，累計查獲詐欺集團340件、犯嫌2,161人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值7億3,005萬餘元；攔阻詐騙金額達4億8,616萬餘元，累計阻斷詐團金流突破12.1億元；執行掃黑成果，共檢肅治平案件首惡46人，犯嫌人數共297人，查扣沒收不法金流總價值達3,704萬9,500元；查獲毒品案件人數1,820人，其中製造、運輸、販賣供毒網絡254人，查扣毒品咖啡包7,224包、喪屍菸彈1,866顆。查獲非法持有槍械案件24件24人，查扣制式槍枝1枝、非制式槍枝22枝及模擬槍6枝，破獲改造槍械處所3處，績效卓著，有效淨化彰化縣治安環境。

▲彰化縣警察局局長陳明君強調，警方除了持續展現打擊犯罪的強力手段，透過「緝毒、肅槍、掃黑、打詐」四大核心任務淨化治安外，更重視前端的預防宣導。（圖／彰化縣警察局提供）

溪湖分局近日成功偵破一起網路假投資詐騙案，一名被害人遭詐騙18萬餘元後報警，警方隨即成立專案小組，掌握車手行蹤後，圍捕過程中，邵姓車手為求脫身，竟大膽駕車衝撞警方後企圖逃逸，終由警方將「邵男」及接應之同夥「陳男」強勢拘捕到案。嗣後更鍥而不捨多層溯源，陸續查獲詐團其他共犯到案，查扣不法所得、犯罪工具車輛1部 、工作手機、提款卡及預付卡等證物。全案依詐欺、洗錢防制法及妨害公務等罪嫌，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化縣警察局於今日召開打詐、肅槍、緝毒、掃黑成果記者會，由局長陳明君親自主持。 （圖／彰化縣警察局提供）

員林分局日前接獲販毒情資，會同內政部警政署刑事警察局中部犯罪打擊中心、臺中市政府警察局等組成專案小組，蒐證後報請彰化地檢署指揮，於員林市員水路查獲毒品分裝場，當場拘捕高姓犯嫌等4人到案，並查扣三級毒品咖啡包5,501包、愷他命5包、K盤、磅秤1臺、分裝袋、工作手機及記憶卡等證物；全案依毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

為提升民眾防詐敏感度，彰化縣警察局特別邀請知名藝人「陳子強與唐玲」擔任本次記者會防詐大使，透過趣味表演穿插宣導，讓防詐知識更易理解、也更貼近生活。

藝人唐玲也分享親身經歷提醒大家「詐騙真的會偽裝成日常工作」。她因經營粉專，常遇到電話與網路詐騙，曾收到看似專業的業配邀約，連結卻是釣魚網站，一點進去粉專立刻被整個「搬走」。後來雖成功拿回帳號，但不少資料早已被清空，心血瞬間蒸發。最近又收到自稱「FB官方」的通知信，要求變更商務帳戶，內容包裝成新策略，甚至連AI判讀都說得頭頭是道；她一時相信點入，才發現又是詐騙陷阱，呼籲大家看到連結先停、先查、再確認。

彰化縣警察局局長陳明君強調，警方除了持續展現打擊犯罪的強力手段，透過「緝毒、肅槍、掃黑、打詐」四大核心任務淨化治安外，更重視前端的預防宣導。本次結合藝人影響力，便是希望將防詐觀念融入民眾日常生活，築起全民防詐防線。警方嚴正警告不法分子切勿心存僥倖，挑戰公權力；同時也呼籲民眾，凡涉及「穩賺不賠」、「要求事先匯款手續費」或「索取金融帳戶」等訊息，極可能為詐騙陷阱，務必撥打 165 反詐騙專線或 110 報案電話求證，共同守護財產安全與社會秩序。