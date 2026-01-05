影/車折斷人也離世！台9線重大車禍「駕駛救不回來」

整輛車變成「ㄑ」字型！台東縣大武鄉昨（5日）晚間發生重大車禍，有輛轎車要左轉進加油站時，慘遭直行車輛追撞，整輛車甩到對向車道，再被迎面而來的大貨車攔腰撞擊，駕駛最後重傷不治。

車禍現場。（圖 ／ 警方提供）

轄區警方大武分局的第四組巡官葉宗豪，也對全案作出說明，他表示事發地點在大武鄉的「尚武加油站」前，時間是昨晚6點32分左右，獲報後旋即派員趕往，協助現場的救護人員跟消防人員。

車禍現場。（圖 ／ 警方提供）

葉宗豪說，經了解，當時一名70歲羅姓老翁，開車停在北往南車道上，欲左轉進入尚武加油站，遭後方年約30歲的宋姓女子駕駛自小客車直行追撞，導致車輛衝至對向車道，再被對向車道由37歲黃男駕駛的大型貨車撞上，造成老翁重傷，緊急送往大武衛生所急救，最後因為傷重不治。

廣告 廣告

車禍現場。（圖 ／ 警方提供）

現場的慘烈畫面也曝光，只見羅姓老翁的車已經被撞成注音符號的「ㄑ」字型，並且嚴重斷裂，他受困變形全毀的車內，畫面也讓一旁民眾、警方跟救人的消防員們當下都嚇了一跳。

車禍現場。（圖 ／ 警方提供）

警方表示，經初步調查因羅男已死亡，尚未檢測有無酒精反應，宋女、黃男經檢測亦未有酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。大武分局也呼籲民眾，夜晚行車視線不佳，應減速慢行，且應遵守標誌、標線等交通規則，以維交通安全。

車禍現場。（圖 ／ 警方提供）

車禍現場。（圖 ／ 警方提供）

延伸閱讀

五楊高架桃園段火燒車！ 轎車被火吞噬駕駛驚險逃生

尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴

影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」