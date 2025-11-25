影/車毀人亡！國1銅鑼段重大車禍「駕駛不治」

現場相當慘烈！國道1號昨（25日）晚間發生重大事故，有輛轎車疑似過彎時速度過快，在匝道出口翻車，整輛全毀、駕駛也受困在車內，被救出後已經沒有呼吸心跳，送醫搶命後仍宣告不治。

車禍現場。 （圖／「台南道路救援─張家班」 line群）

據警消的救援資訊，這起發生在銅鑼交流道南下出口的事故，事發時間約在昨晚7點半左右，苗栗縣消防局勤務指揮中心獲報後，共派遣銅鑼、苗栗及特搜分隊4車9人趕往救援，抵達時發現狀況相當嚴重，轎車整輛全毀翻覆4輪朝天，駕駛受困變形的車體內昏迷不醒，零件散落車道上，畫面怵目驚心。

車禍現場。 （圖／國道1968）

搜救人員一共花了1個小時將駕駛救出，經查他是46歲的陳姓男子，但他當下就失去呼吸、心跳等生命跡象，救護人員現場緊急處理後，將他送往大千醫院搶救，但因為傷勢過重，仍在深夜宣告不治，轄區國道警方在事發時也在場交管，目前正調查事故發生的確切原因。

車禍現場。 （圖／「台南道路救援─張家班」 line群）

車禍現場。 （圖／國道1968）

車禍現場。 （圖／「台南道路救援─張家班」 line群）

消防隊員緊急破壞車體救援。（圖／苗栗縣消防局提供）

