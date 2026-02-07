(影)車禍瞬間曝光！ 洛杉磯92歲婦人開車撞進超市釀3死6傷含4台人

[Newtalk新聞] 美國加州洛杉磯西木區知名亞洲超市「99 Ranch Market」（大華超市）5日驚傳事故，一輛轎車高速衝進超市烘焙區，造成3人死亡、6人受傷，現場一片混亂。由於肇事女駕駛高齡92歲，警方初步排除是蓄意攻擊。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處證實，死傷者包括4名台灣人，當中1名台男當場身亡。





根據美聯社及中央社報導，肇事的92歲婦人5日午間駕駛一輛銀色的豐田Prius轎車，先在路上撞到自行車之後，再繼續行駛約一個街區，隨後突然偏離車道，撞入鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的大華超市烘焙區，而車輛停下時壓住多名正在購物的民眾。

洛杉磯消防局表示，事故造成當時在烘焙區內的3名顧客不幸喪命，包括2名30歲與55歲男性，以及1名42歲女性，皆當場死亡；另有4名男性受傷，其中2人傷勢危急、2人傷勢穩定，均已送醫治療。遭撞的自行車騎士及肇事駕駛則拒絕送醫。警方強調，初步調查顯示，此案屬於意外事件，並無蓄意犯案跡象；肇事駕駛目前已配合調查，同時接受相關醫療評估。





美國警方已通知死者在南加州的親人及美國雇主。駐洛杉磯辦事處向中央社表示，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，其中1名死者及3名傷者為台灣人，傷者目前狀況穩定，已即時掌握相關情況，將持續與相關家屬保持聯繫，提供必要協助。

