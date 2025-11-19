影／車輛突詭異「90度轉彎」撞進花蓮知名早午餐店…肇事駕駛：誤踩油門

記者呂彥、莊沛儀／花蓮報導

花蓮一間知名的早午餐店，今早突有車輛撞進店面。（圖／翻攝畫面）

花蓮市區美崙市場附近一間相當知名的早午餐店，今（19）日上午9時許，突然有一輛銀色轎車撞進店內，不僅造成店家玻璃窗被撞爛，桌椅也被全遭撞飛，店內可說是一片狼藉。而這起事故，也造成肇事駕駛梁姓婦人（66歲）及一名店員輕傷送醫，所幸其他人僅受到驚嚇，但都平安無事。如今，車輛撞擊前後的監視畫面也曝光。

監視器畫面顯示，19日上午9點10分許，梁婦駕車行經民權路、化道路口，並在右轉後準備靠邊停車時，誰料，車輛竟突然詭異失控，直接右偏90度衝進店內；在強大撞擊力下，店面玻璃落地窗大片大片被擊落，桌椅更是全遭撞飛。而事發當下，有4到5位客人在店內用餐，店內有3名人員上班，2名在廚房內備餐，另名陳姓女店員（23歲）則在櫃檯收銀。

所幸衝撞區沒有客人，否則後果不堪設想。（圖／翻攝畫面）

據了解，只有陳姓女店員位於衝撞區附近，因此被撞飛的桌椅夾在櫃檯後方、雙腳擦挫傷，附近店家的朱姓老闆娘目擊整個過程，連忙衝進店裡幫忙，先把雜物跟吧檯移開後，再和其他人合力將被夾住的陳姓女店員拉出來；至於肇事的梁婦則是嘴角流血，所幸2人都是輕傷，經送醫治療後，都沒有大礙。

梁姓女駕駛稱因誤踩油門，才導致事故發生。（圖／翻攝畫面）

據了解，肇事的梁婦有合格駕照、無任何前科紀錄，平時就是店內常客。梁婦稱，今天是要載著姊姊前去用餐，沒想到，右轉後準備靠邊停車時，卻不小心誤踩油門，進而導致車輛整個衝進店裡。後續，警方確認梁婦的酒測值為0，至於詳細的肇事原因，仍待進一步調查釐清。

