(影) 軍演未歇！共軍再釋出東風飛彈畫面恫嚇 藉統戰歌曲對台施壓

[Newtalk新聞] 中共29日無預警宣布對台進行軍演，今日已進入第三天，共軍東部戰區今（31）日再度釋出統戰宣傳影片，結合大量軍事畫面與政治歌詞，試圖透過「心理戰」、「認知作戰」方式對台灣社會施壓。影片中不僅大量曝光主力戰機、軍艦與飛彈武器，更以「炎黃子孫」、「沙場風雨兩岸燈」等語彙包裝統一敘事，意圖形塑「武力威懾＋情感勒索」的雙重訊號。





根據影片畫面，中共此次動員多型主力戰力入鏡。空中兵力部分，包括多次特寫出現的匿蹤戰機殲-20，以及殲-16、殲-10等主力戰機編隊飛行；遠程打擊方面，轟-6K戰略轟炸機掛載飛彈升空畫面清晰可見，並搭配空警-500預警機進行空中指揮管制。

影片中，海上兵力則包括山東號航空母艦（舷號17）進行艦載機起降作業，並有052D、055型驅逐艦、054A護衛艦及071型船塢登陸艦等多型艦艇入鏡，展現「聯合作戰」態勢。





此外，影片後段更出現東風系列彈道飛彈（DF-15／DF-16）發射畫面，以及PHL-191遠程火箭系統齊射畫面，明顯指向對台精準打擊與區域拒止能力的展示，軍事恫嚇意味濃厚。





值得注意的是，整支影片搭配具高度政治象徵性的歌曲與旁白，歌詞多次出現「沙場風雨兩岸燈」、「炎黃子孫」、「引狼入室」、「倚外謀獨」等語句，明顯將軍事行動包裝為所謂「民族大義」，試圖將台灣內部的民主選擇描繪為「分裂」、「外力操弄」，同時對台灣社會進行心理施壓與價值滲透。





共軍透過此類影片並非單純軍事展示，而是典型的「認知戰複合操作」：一方面以高強度軍事畫面製造威嚇效果，另一方面透過情緒化敘事、血緣話語與道德指控，試圖削弱台灣社會的心理韌性與民主信念。特別是在台灣政治敏感時點發布，顯示北京正試圖以「文宣戰＋軍事威懾」同步操作，干擾民意判斷。





國防部已連續兩日記者會中多次強調，國軍對相關動態全程掌握，並已啟動情監偵與應處機制。面對中共持續以軍演與認知作戰施壓，政府呼籲國人保持冷靜，不受對岸統戰敘事影響，並強調台灣有能力、有決心捍衛民主與安全。

