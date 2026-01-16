（影）軍隊進駐倒數？川普揚言祭《反叛亂法》鎮壓明州 6「抗命」檢察官遭開除

[Newtalk新聞] 美國明尼蘇達州 1 月初發生 ICE 探員擊斃志工古德（Renee Good）事件，引起社會民眾發起抗議行動。據外媒報導，美國總統川普已發出最後通牒，威脅將動用《反叛亂法》（Insurrection Act）派遣現役軍隊進駐接管，以結束其口中的「腐敗政客與叛亂鬧劇」。與此同時，司法部長邦迪（Pam Bondi）證實已即刻開除 6 名拒絕執行聯邦指令的明州聯邦檢察官，局勢愈發緊張。





川普昨（15）日發文將明尼蘇達州形容為「瘋狂腐敗與欺詐」的溫床。他指控明州地方官員惡意干擾聯邦執法人員履行職責，並縱容「專業煽動者」攻擊國土安全部特工。川普強調，如果地方政府無法恢復秩序，他將行使多位前任總統曾動用的權限頒布《反叛亂法》，派遣軍隊來終結「鬧劇」。





國土安全部長諾姆（Kristi Noem）強調，聯邦移民執法行動不會因示威或地方政府的抵制而停止。據悉，司法部已部署身穿防暴裝備的聯邦監獄警衛進駐明尼亞波利斯，以保護當地特工。







司法部長邦迪傳火速開除明尼蘇達州 6 名拒絕支持 ICE 的聯邦檢察官。 圖：擷取自 @rainbow78521 X 分享影片







司法部長邦迪（Pam Bondi）也傳出開除明尼蘇達州 6 名拒絕支持 ICE 的聯邦檢察官，她怒批這些檢察官在 ICE 探員遭遇威脅時選擇反對支持，甚至有人在辭職前要求「帶薪休假」。「他們不再支持執法行動，甚至還有檢察官在《紐約時報》大作秀，而 ICE 探員卻在外面冒著生命危險。」邦迪強調，「既然他們決定不再支持法律，那就直接開除。」





面對聯邦對明州的施壓，其他州也展開立法反制、保護人民。新澤西州議會於 12 日通過法案，明文禁止當地警察僅憑移民身分拘留個人，並限制 ICE 進入州立監獄或共享相關數據。





明州 ICE 執法人員在零下天氣下，帶走穿著短袖短褲的少年。 圖：翻攝自 X





而在加州聖安娜（Santa Ana），聯邦大樓前的聯邦人員在驅散和平示威者時發射橡膠子彈，導致一名示威者眼部重傷可能失明。但國土安全部對此僅定調為「暴徒襲警」，讓外界質疑國土安全部對「暴徒」的定義是否雙重標準，或是過度解讀。明州也流出兩段畫面，ICE 執法人員在零下天氣下，帶走穿著短袖短褲的少年；甚至將一名 14 歲少年在沒有父母在場的情況下，抓緊車裡，引起社會關注。





與此同時俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在昨日表示，國際形勢正在持續惡化，世界變得日益危險。但普丁對美國內部局勢以及委內瑞拉與伊朗的變局保持沉默，僅重申俄羅斯將持續在烏克蘭追求其軍事目標。

