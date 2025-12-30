影／軍魂不老！福興秀和苑日照中心助90歲長輩重溫榮耀軍旅時光

▲福興秀和苑日照中心今(30)日特別為一位90歲的阿合阿公，舉辦「重返軍旅時光」的圓夢活動，讓他再次穿上軍裝、回到熟悉又驕傲的軍中歲月。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】秀傳醫療體系秀和苑日照中心長期推動「YES 文化」，重視長輩的身體、心情和回憶。福興秀和苑日照中心今(30)日特別為一位90歲的阿合阿公，舉辦「重返軍旅時光」的圓夢活動，讓他再次穿上軍裝、回到熟悉又驕傲的軍中歲月。

阿合阿公年輕時當過兵，雖然退伍已經超過60年，但對軍中生活一直記得很清楚。平常在日照中心做復健時，只要播放軍歌，他總是立刻精神抖擻，跟著唱起來，其他長輩也會被他感染，一起哼唱。福興秀和苑日照中心同仁發現後，決定幫他完成這個放在心裡很久的願望。

▲秀傳體系名譽院長陳進堂（左）聽90歲的阿合阿公講當兵的故事。（記者林明佑翻攝）

這次活動邀請彰化縣後備指揮部政戰處與成功嶺陸軍步兵第104旅一起協辦，提供軍裝與裝備，讓整個活動充滿儀式感。活動當天，不只阿合阿公穿上軍服，現場還有多位阿公阿嬤一起換裝，氣氛就像真的回到部隊一樣。

▲福興秀和苑日照中心舉辦「重返軍旅時光」的圓夢活動合影。（記者林明佑翻攝）

阿合阿公的女兒分享，爸爸在家裡常常講當兵的故事，家中還珍藏著60多年前的軍中照片，以及民國47年的政治大考及格證書。當他知道日照中心要幫他辦這場活動時，整整開心了一個多月，逢人就說自己要「再當一次兵」。

活動中，以正式儀式宣讀「榮譽軍人返役宣示」，並由福興鄉長蔣煙燈親自頒發日照中心特別製作的榮譽軍人證書和臂章，象徵阿合阿公用精神與榮耀再次「返役」。當軍樂響起，阿合阿公向大家行了一個標準軍禮，現場氣氛莊重又感人。

接著，穿著軍服的長輩們一起進行「精神答數」，大聲喊出「雄壯、威武、嚴肅、剛直……」，嘹亮的聲音，彷彿回到年輕時在操場受訓的日子。阿合阿公分享當年服役的回憶時，眼神充滿驕傲與感動，像是回到了熱血青春。

福興秀和苑日照中心主任蕭宇若表示，這次活動很有意義。今年國軍在颱風災後第一時間投入救災，讓許多曾當過兵的長輩都感到驕傲。這場活動不只是為阿合阿公圓夢，也是長輩們向辛苦付出的國軍表達感謝。

秀傳體系名譽院長陳進堂也到場一起穿上軍裝參與，他笑著說，這樣的體驗讓他想起自己年輕時在馬祖當醫官的回憶，還和大家一起唱軍歌。他感謝同仁用心規劃，透過儀式和情感支持，讓長輩的生命故事被看見、被尊重，這正是秀和苑專業照顧最重要的核心。