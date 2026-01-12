影/載重1噸航程近2千公里！陸「天馬-1000」無人機首飛成功

大陸兵器工業集團西安愛生技術集團有限公司自主研發的「天馬-1000」無人運輸機11日順利完成首次飛行試驗，各項飛行數據表現良好，首飛取得圓滿成功。這款被稱為「智能空中貨拉拉」（貨拉拉指物流貨運公司）的機型，是大陸首款實現高原複雜地形適配、超短距起降、貨運與空投雙模快速切換的中空低成本運輸平台。

「天馬-1000」無人運輸機。 （圖／翻攝《中新網》）

綜合大陸媒體報導，「天馬-1000」集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，最大載重達1噸，相當於一輛標準小轎車的重量，可一次性運送大量物資。該機型能實現單架次、規模化運送，滿足數日所需的食品、藥品、設備等關鍵物資，從根本上解決特殊地域物資運輸「進不去、運不起、供不上」的困境。

在性能表現方面，該機型升限達8000米，滑跑起降距離小於200米，最大航程可達1800公里。由於對起降場地要求極低，可在草地、壓實土路等非硬化場地安全起降，使其能在野外、鄉村等臨時場地快速部署，建立起「最先一公里」靈活補給站，大幅提升補給韌性與響應速度。

「天馬-1000」採用雙發動機設計，具備大航程與長續航優勢，可構建起高效的「跨省空中快線」，建立跨省區空中運輸鏈路。在自然災害、緊急救援等特殊情況下，能夠不經中轉，實現半日內將噸級物資直送公路、鐵路難以覆蓋的區域。

「天馬-1000」無人運輸機。 （圖／翻攝《環球網》）

該機型採用可快速「換裝」的模塊化貨艙設計，貨艙「即插即用」，可實現集群投放、通信中繼、多域支援等多種功能靈活切換。搭載的光學引導助降系統使其能在雨、雪、霧、霾等低能見度條件下智能識別著陸區域，實現高精度自主降落，確保在高原、沿海、多山等複雜氣候環境中穩定執行任務。

「天馬-1000」實現從任務規劃、貨物裝卸到飛行執行的全流程自動化。其智能裝卸系統可在5分鐘內完成噸級物資自主裝卸，大幅度節省時間與人力成本。在飛行過程中，該機型具備智能航路規劃與自主避障能力，可自主識別並規避山體、建築等多種障礙，在陌生空域與複雜地形中自動規劃出安全、經濟的飛行路徑。

據愛生集團相關負責人介紹，未來「天馬-1000」將廣泛應用於民用物流、搶險救災、邊防補給、特種運輸等場景，為推動中國低空經濟發展、構建智慧化社會服務體系注入新動能。

