影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣

昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。

黃仁勳邀請了臨江夜市著名的水果攤阿嬤鄭姓阿姨到場，並將她的攤車、燈具和器具一同帶來輝達尾牙。（圖／翻攝畫面）

特別的是，黃仁勳邀請了臨江夜市著名的水果攤阿嬤鄭姓阿姨到場，並將她的攤車、燈具和器具一同帶來，讓員工們能夠排隊領取新鮮切好的水果杯，這一舉動為尾牙增添了濃厚的台灣人情味，讓整個活動充滿了在地特色。

此次尾牙不僅延續了輝達的傳統，更展現了公司對員工的關懷與重視，讓每位參與者都感受到濃濃的團隊氛圍。

