影》輝達落腳北士科 權利金122億 李四川：最快11日簽約

李四川6日宣布，議價完成，權利金122億元，最快11日簽約，最慢也會在13日前。（邱芊攝）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，台北市政府預計農曆年前與輝達完成設定地上權簽約，日前區段徵收及市地重劃委員會審議權利金，副市長李四川表示，將由市府業務單位與輝達議價，若順利完成就可在14日前完成簽約。李四川6日宣布，議價完成，權利金122億元，最快11日簽約，最慢也會在13日前。

李四川說，今天中午跟美國輝達總公司就T17、18議價完成122億元的權利金，議價完了後，輝達還要走程序，預計最快11日簽約，最慢也會在13日前。

此外，李四川表示，當初他在議會報告，新壽解約完跟輝達粗估125億元以下的解約款項，輝達原本要概括承受14億多，中間因有營業稅1.6億元，跟中央說明過後1.6億元可以退還，所以輝達概括12億多，122億包含概括承受的錢。

李四川也談到，輝達總部基地都市計畫變更案已通過審查，估計最快6月開工。

