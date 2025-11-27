影/輪胎掉了還繼續開！高雄男追撞前車恐挨罰7200元
高雄三民區鼎山街與愛國路口昨（26）日21時許發生一起追撞事故，43歲李姓男駕駛因未保持安全距離，追撞前方同向停等紅燈由24歲姚姓女駕駛的自小客車。警方到場發現李男的轎車右前輪只剩輪框卻還繼續開，將持續調閱監視器釐清是否涉及肇事逃逸。
警方到場測繪後，雙方駕駛皆無酒駕情事，現場無人受傷。事故前監視器畫面顯示，李男駕車行經鼎中路段時車身右傾、車牌螺絲脫落，車輛狀況明顯異常卻仍繼續行駛。據李男表示，先前於國道上因擦撞分隔島，導致右前輪胎脫落。
警方初步研判李男駕駛車輛行駛於道路上，車輛設備(輪胎)不穩妥，且未依規定保持前、後車距離，分別違反道路交通管理處罰條例第30條之1第1項及第58條第1項第1款規定，最高可處新臺幣7200元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。
警方呼籲，民眾駕車行駛於道路遇有車多時，務必放慢車速，隨時留意週遭車流及前方動態。駕駛人如不慎發生交通事故，應依法留在現場協助處理，避免涉及肇事逃逸等法律責任。
