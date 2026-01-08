影/轎車國道亂竄！齊聲譴責超車畫面曝光

有網友近日在社交平台上分享了他的一段駕駛經歷，引發了廣泛的討論。他描述了一次在高速公路上的超車過程，並表示對某位駕駛者的超車技術感到驚訝。

轎車國道亂竄。（圖／翻攝畫面，下同）

然而，隨後的操作卻讓他感到不安，因為那位駕駛者似乎故意追撞前方的車輛，讓他擔心其他駕駛者的安全。

這段經歷不僅引起了許多網友的關注，還引發了對於駕駛安全的討論。許多網友對於該駕駛者的行為表示譴責，並強調了安全駕駛的重要性。他的貼文獲得了大量的讚好和分享，顯示出人們對於道路安全問題的高度關注。

