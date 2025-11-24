影/轎車衝上東京人行道！11人遭撞2命危 肇事駕駛逃逸被逮

日本東京足立區今（24）日發生一起嚴重交通事故。一輛汽車連續撞擊行人，造成11人受傷送醫，2人重傷命危。日媒畫面顯示，肇事轎車車頭撞爛，可見撞擊力道之大。駕駛在事發後棄車逃逸但隨後被逮捕。

警方在事發地點進行調查。（圖／NNN）

綜合《日本電視台》與《NHK》等日媒，警視廳表示，事發於當地時間今日中午12時半許，一輛白色轎車在梅島的國道4號公路上連續撞擊行人，造成11人受傷。傷者為年齡介於10多歲到80多歲的男女，具體傷勢不明。其中一名80多歲的男性與一名20多歲的女性送醫時已處於意識不明狀態，生命垂危。

廣告 廣告

事故現場位於足立區役所西北方約300公尺外的道路，周圍商業設施和建築林立。《NHK》直升機的空拍畫面顯示，周圍停滿了救護車和消防車，警察正在確認周邊情況。其中一輛車頭嚴重毀損的白色轎車和一輛藍色卡車衝上了公車站牌後方的人行道。

據警方調查，肇事車輛疑似是從汽車銷售門市被盜走的。涉案駕駛在第一時間棄車逃離現場，但在不久後被逮捕，警方正以肇事逃逸罪嫌對其進行調查。

延伸閱讀

主席高峰會談「藍白合」 盧秀燕：為國家帶來新契機

玉澤演台中拍戲遭騷擾！首發Threads中文警告：別偷拍我

2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」