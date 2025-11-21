影／轟政院版《財劃法》玩弄數字 民眾黨團：火車早已開走

黃國昌指責政院拋出一堆錯誤的觀念及謊言，實際上只是在玩弄數字、欺騙社會。強調民眾黨團將退回這份院版《財劃法》。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

行政院會昨天通過院版《財政收支劃分法》修正草案，聲稱挹注地方1.2兆創下新高，民眾黨團今天（21日）召開記者會，不滿政院拋出一堆錯誤的觀念及謊言，實際上只是在玩弄數字、欺騙社會。強調民眾黨團將退回這份院版《財劃法》。

黃國昌回顧過去包括蘇貞昌、賴清德擔任地方首長時，都主張《財劃法》非修不可；賴清德2017年擔任行政院長也承諾要修正。但去年卓榮泰不斷堅稱「現在的版本就是最好的版本」；卻在立院完成三讀修正通過後，行政院好像突然醒了，昨天的行政院會提出院版《財劃法》修正案。黃國昌說他對於民進黨政府施政失能、失靈、失覺感到不可思議，民進黨為了要掩飾自己在修正《財政收支劃分法》過程中的怠惰、失職、失能，昨天透過記者會，講了一堆錯誤的觀念與謊言。

他舉例卓榮泰說院版《財劃法》釋出金額比新版還高：院版《財劃法》釋出1兆2002億；在野黨通過的新版《財劃法》則釋出1兆1683億，乍看政院版給地方補助似乎比較多，但這完全是在玩弄數字、欺騙社會。原本在野黨修法增加統籌分配款的稅額，但政院對此卻把補助款違法挖掉了2646億，才會出現卓榮泰所說的1兆1683億這個數字。事實上依新版《財劃法》，當初立院在提高統籌分配款修法的時候，從未授權行政院可以把該給地方的補助款給拔掉，但政院竟恣意把給地方補助款刪掉2646億。黃國昌說如果未經行政院違法刻扣，新版《財劃法》為1兆4329億，絕不會比院版還少。

黃國昌指責行政院很會做大內宣、對內非常會搞認知作戰，用新聞的標題、用謊言想欺騙社會大眾。對此民眾黨團的態度很清楚：去年行政院該做的事不做，立院已經三讀通過修法，這一頁已經翻過去、火車也早就開走，怎麼可能因為卓榮泰內閣的怠惰，讓整個國家及所有地方政府都停下腳步來？因此民眾黨團在政院版《財劃法》送到立院後，將會退回這部法案，要求行政院依法編列預算。

黃國昌痛斥整個中華民國可以無視立法院三讀通過法律的，大概只剩兩個人：一個叫賴清德、一個叫卓榮泰，立院三讀通過的法律兩人不高興遵守就不遵守？哪有這回事！否則台灣還能算是個法治國家嗎？（張柏仲報導）