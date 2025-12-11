影》轟NCC失職！黃國昌爆三立涉入股詐欺集團 酸卓揆癱瘓NCC

白委質疑NCC縱放假新聞，代理主委陳崇樹表示，委員只剩3位難舉行委員會。（圖／報系資料照）

立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，民眾黨立委黃國昌則是爆出，2024年檢調偵辦「王牌交易所（Ace Exchange）」詐騙案，發現三立集團旗下公司不僅入股詐團成立的宣傳公司，甚至將該公司設於集團大樓內，也怒轟NCC對媒體涉入詐團洗錢案及製造假新聞「輕輕放下」；他並批行政院長卓榮泰「帶頭癱瘓NCC委員會」、「所以這些案子就通通沒辦法處理啊」。

曾爆料三立入股中嘉 黃國昌追問NCC：怎處理的？

廣告 廣告

黃國昌在質詢中先是指出，民眾黨團所提出的衛廣法修正，其實最主要目的就是要促進，特別是在掌握新聞台的媒體，他們股權經營資訊跟接受政府補助的公開化；他說，幾年前自己公開檢舉過三立入股中嘉，NCC說已經處理，怎麼處理的？當初如果不是有吹哨者，把裡面最核心契約交出來，你們有辦法處理嗎？NCC代理主委陳崇樹回應表示，「沒有錯」。

相對於中嘉 NCC陳崇樹認了「這樣」處理三立

另外，黃國昌在質詢時也指出，「為什麼要股權公開透明，你還大言不慚地說後來有處理，那處理中嘉有處理三立嗎？」陳崇樹回應，有一併處理，有請他相應配合；面對黃追問「有處理三立嗎？有嗎？」陳才說，「相對於中嘉，是比較沒有在處理（三立）」。

此時，黃國昌繼續質詢說，「2024年檢調偵辦「王牌交易所（Ace Exchange）」詐騙案，大的詐欺犯罪組織，厲害了，三立旗下的公司入股裡面其中的一個宣傳公司，而這個宣傳公司設置的地點就在三立集團大樓，這是一個幫詐欺集團在三立大樓裡面成立的洗錢公司，三立還不是只有把辦公室租給他們，三立還直接入股、出40％，這個王牌交易所下面的詐欺犯罪組織出60％，合資在三立大樓裡面設一個洗錢公司，「上一次，2024年的夏天，我問了NCC前主委陳耀祥說會去了解、要去調查，然後呢？」

陳崇樹對此回應，那家公司已經解散、跟那些相關的合作案其實也終止了，節目也沒有再播出；黃國昌對此質疑，所以從NCC的角度上來講，就沒有需要處理了？陳說明，會持續檢視有沒有其他違法的事實。但黃痛批，當初在強調新聞媒體負責人的適格性，是不是NCC要審查的對象？既然是，那不是一開始的時候才要檢視，那是持續性的義務。

黃國昌續指，現在的問題來了，「投資設立洗錢公司的有媒體經營者的適格性嗎？」陳崇樹回應，法律規定是說消極資格涉及相關刑事或有什麼相關的被判刑的話；黃則要代理主委「回去複習一下」，當初在推動媒體改革的時候，不要說以2025年的標準，以2012年的標準現在講這種話都很丟臉；陳則回，「那只是最起碼的」。

黃國昌接著質疑，若說公司解散，接下來就看看有沒有在做其他的詐騙洗錢行為，這麼消極的態度喔？陳崇樹則說，「當初合作部分有沒有涉及接廣部分，已經處理到相關節目廣告諮詢會，已經處理完畢，後續還要提委員會處理，現在沒有委員會議」。

黃國昌不滿地問，所以現在諮詢會議結論是要怎麼處理？不能講？陳崇樹說，「因為就是程序中的個案…」；黃國昌則強調，將持續追查此事，就看NCC接下來要怎麼處理。

後來，黃國昌也痛批，更離譜的事情是，去年審預算時，三立曾報導「藍白立委刪除體育署11億預算」一事，但這是徹頭徹尾的假訊息，實際上僅刪減約10萬元，事後發聲明卻以「時間差」與「疏誤在所難免」塘塞；黃質疑，NCC面對集團性操作抹黑在野黨的行為，至今未有具體處置，陳崇樹解釋，因委員會無法召開，目前僅能送諮詢會議處理。

黃則續批，「委員會成立以後那就拜託代理主委回去跟行政院長卓榮泰講，缺額得趕快提來」、「現在卓榮泰態度是什麼？反正我先癱瘓委員會，行政院長帶頭癱瘓委員會啊，所以這些案子就通通沒辦法處理啊，卓榮泰在下好大的一盤棋啊，嘆為觀止」。

【看原文連結】