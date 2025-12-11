影/轟NCC「醜陋噁心」！柳采葳：若用對中天態度處理、三立「已是灰燼」

立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，民眾黨立委黃國昌爆料，2024年檢調偵辦「王牌交易所（Ace Exchange）」詐騙案，發現三立集團旗下公司不僅入股詐團成立的宣傳公司，甚至將該公司設於集團大樓內，也怒轟NCC對媒體涉入詐團洗錢案及製造假新聞「輕輕放下」； 對此，國民黨台北市議員柳采葳痛批，那如果NCC以對付中天的手腕來處理三立的話，「現在三立可能已經是灰燼了」。

黃國昌怒批NCC對媒體涉入詐團洗錢案及製造假新聞「輕輕放下」。（圖/資料照）

柳采葳今天（11日）在中天新聞台政論節目《大新聞大爆卦》中表示，從三立違規入主中嘉、還有再來這個三立跟詐騙集團公司洗錢，有入股是合夥人然後再到獨家冠名，然後再到這個就是有投資，公司設在三立，這整件事情看起來都是主觀證據。

柳采葳指出，再來對比中天那時候NCC說要罰中天的時候，用的很多都是什麼客觀問題，說新聞不中立，有損新聞品質，都是用客觀想像。主觀證據擺在那邊，客觀問題扣帽子給中天，請問這代表什麼？ 就是簡簡單單一句話「雙標嘛」。

柳采葳進一步指出，三立的問題如果是發生在中天的話，早就已經被NCC關門三次了吧。 那如果NCC要用對中天的手腕、跟態度來處理三立的話，「不好意思，現在可能真的三立已經是灰燼了，不可能有三立這間公司了」。

柳采葳痛批。結果回過頭來看，最不中立和最沒有原則的是NCC。（圖/中天新聞）

柳采葳直言，自己覺得最可悲的是，NCC的代理主委陳崇樹在回覆黃國昌的質詢時說，那家公司已經解散了，她要說「對，然後呢」？所以現在民進黨和NCC對待三立的態度，原來是只要把公司解散，然後合作案終止，節目停播，一切都可以煙消雲散了，但當時候對於這個中天的時候又是另外一副嘴臉。

柳采葳痛批，所以對於民進黨來說，三立就算做了什麼罪大惡極的事情，只要沒有在做、只要劃清界限、只要說之後會改善，那三立什麼事情都不是事情了，這樣子連司法都可以不管，你認為要怎麼管呢？ 反正上面說的話，NCC只要照做就好了啊。

柳采葳直言，NCC從民進黨執政以來，每次傳出來的新聞幾乎都是負面新聞。當民進黨硬要塞的一個人選，在野黨要求要給更多的資料，否則怎麼可以是閉著眼睛就讓人選通過時，民進黨竟可以情勒民眾說，只要不通過iPhone就拿不到，所以NCC有在民進黨的執政底下，獨立機關已經不是獨立機關了，而且毫無專業可言。

柳采葳強調，NCC在過去，在媒體界可以說是一個仲裁的角色，可是從民進黨執政以來，荒腔走板的事情一大堆，然後一開始大家質疑的時候，還要說一道冠冕堂皇的說法。結果回過頭來看，最不中立和最沒有原則的是NCC。

柳采葳最後指出，所以三立跟中天對比起來，一個證據都擺明了擺在你眼前，司法檢調可以不去調查，但NCC可以三言兩語的說，因為三立已沒有跟這個詐騙集團有合作，就可以輕輕放下。她覺得對中天是一張臉，對三立又是一張臉，這個真的是NCC最醜陋，而且最噁心的一個樣子。但自己認為最慘是NCC，因為接下來它已經完全沒有辦法再讓任何的民眾去信服了。未來NCC要再去用所謂的專業去執法的時候，你認為大家還會認為NCC有所謂的專業嗎？有獨立機關的獨立性質嗎？完全沒有，所以為什麼這兩年，大家一直都在說NCC可以廢了，那完全不是沒有道理。

