影／辛柏毅失聯逾35小時！三仙台「鏡頭君」網守候集氣

失事地點位於險惡的黑潮主流帶，加上近期鋒面影響，海象極為惡劣，因此救援難度極高。（圖／東森新聞）





空軍花蓮基地一架由29歲上尉飛官辛柏毅駕駛的F-16V單座戰機，6日晚間7時許執行夜間演訓時突然失聯。截至目前為止，搜救行動已超過35小時。根據初步調查，失蹤戰機疑似於花蓮豐濱鄉東方海域約10浬處發生狀況。

海空力量全面動員 搜救範圍延伸至台東近海

軍方表示，截至7日下午5時為止，已動員包含空軍各型機14架次、海軍艦艇2艘，以及空勤總隊4架次飛行器投入搜救。

海巡署亦調派11艘艦艇於事發熱區巡弋，並於夜間持續發射照明彈擴大搜尋航道。由於搜救系統根據資料判識，研判漂流方向可能朝南移動，搜查範圍已一路延伸至台東北側近海水域。

廣告 廣告

陸上部分，軍方派遣百餘員兵力與各式戰術車輛，沿著岸際進行全面巡查。儘管海象變幻莫測且氣溫寒冷，搜救人員仍不中斷行動，持續在海面上尋找生還線索。

民間力量投入 安捷航空與網友提供科技支援

此次搜救行動亦有民間單位自發性加入。安捷航空於6日深夜動員，並於7日凌晨3時許派遣配備國內頂尖等級雷達與紅外線熱像儀的「蒼鷹號」起飛參與偵搜。

安捷航空成立於2014年，具備專業飛航訓練經驗，此次利用機上配備的合成孔徑雷達（SAR）技術，嘗試在能見度不佳的環境下捕捉海面目標。

此外，網路社群「Taiwan ADIZ」轉貼由網友利用OpenDrift模擬出的漂流軌跡。

該模擬使用Leeway模型，納入海流與風場資料進行集合模擬，劃出假想漂流點的可能落點區域，期望能提供軍方與民間船隻參考，往綠色（墜海初始點）至藍色（模擬落點）區域加強搜尋。

民眾深夜直播集氣 守候搜救動向

許多關心此事的民眾，深夜紛紛湧入「東海岸即時影像—三仙台」直播頻道，透過監視鏡頭關切海面搜救進度。聊天室內湧現大量集氣留言，祈禱飛官辛柏毅平安歸來，並對在寒冷低溫中徹夜發射照明彈、持續搜救的基層人員表達感念之情。

更多東森新聞報導

飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭

快訊／F-16失事！跳傘飛官正期108年班已婚 軍方全面搜索

F-16墜海辛柏毅失聯 親友：老婆等你哭到快瘋掉

