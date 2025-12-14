影/辦公室烤地瓜...陸老闆CO中毒 員工下班「玩笑1舉動」救命

大陸山東濰坊青州一家公司老闆徐先生近日在辦公室烤地瓜時，因門窗緊閉導致一氧化碳中毒昏迷，幸虧一名老員工下班經過，發現他叫不醒便踢了鞋底，察覺異狀後緊急送醫，成功救回一命。

老闆烤地瓜一氧化碳中毒，員工下班「開玩笑」踢腳察覺異樣。（圖／翻攝新華社）

據《新華社》報導，徐先生在接近下班時突然感到飢餓，想到辦公室放有地瓜，正好又有烤盆，就開始用炭火烤地瓜。然而他沒注意到辦公室門窗關得嚴嚴實實，炭火在密閉空間不充分燃燒產生一氧化碳，不知不覺間徐先生便躺在沙發上昏了過去。

當時一名老員工下班經過，看見徐先生睡在沙發上，就對著他大喊一聲「下班了」，喊了兩聲都沒反應。因平時相處很好，該名員工走近踢了一下老闆的鞋底，喊了一句「下班了」，誰知還是沒反應，又踢了兩腳鞋喊「哎，走嘞」，老闆仍紋絲不動。

所幸及時送醫徐姓老闆撿回一命。（圖／翻攝新華社）

員工察覺不對勁，趕快上前查看才發現徐先生已經昏迷。意識到出事後，員工趕緊打開辦公室所有門窗，喊人幫忙送醫院。所幸送醫及時，徐先生最終脫離危險，身體並無大礙。

徐先生事後回憶時對這名老員工充滿感激，他表示「我兩個是從小一直長大的兄弟，平常下班的時候兩人都會說句話的，幸虧他多看了我一眼，要不真可能出大事」。

