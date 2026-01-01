影／迎曙光跑出新希望 永靖鄉元旦升旗路跑吸引3500人開跑

▲迎接2026年元旦清晨的第一道曙光，彰化縣永靖鄉年度盛事「第40屆元旦升旗典禮暨路跑活動」熱鬧登場，吸引來自各地約3,500名跑者齊聚，用奔跑迎接嶄新的一年，為新年注入滿滿健康與希望。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接2026年元旦清晨的第一道曙光，彰化縣永靖鄉年度盛事「第40屆元旦升旗典禮暨路跑活動」熱鬧登場，吸引來自各地約3,500名跑者齊聚，用奔跑迎接嶄新的一年，為新年注入滿滿健康與希望。

活動一早於鄉內展開，永靖鄉長魏碩衛率領與會貴賓與跑者共同參與升旗典禮，齊唱國歌，在莊嚴又充滿朝氣的氛圍中迎向2026年。永靖鄉元旦路跑自創辦以來已邁入第40屆，不僅是地方歷史最悠久的運動賽事之一，也成為居民與外地跑者每年引頸期盼的重要活動。

▲沿途由各村辦公處、社區發展協會及企業團體設置25處加油站，提供茶水與點心補給，在此起彼落的加油聲中，陪伴跑者完成全程。（記者林明佑攝）

魏碩衛表示，元旦路跑象徵健康、團結與希望，感謝各界多年來持續支持，讓活動得以年年精進、規模不斷擴大。頂新和德文教基金會自107年起連續第九年贊助起跑拱門，長期力挺永靖在地活動；今年也特別邀請味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」心璇、小蛙、群群帶來活力四射的開場舞，並由「員永村社區大學」帶領暖身操，瞬間炒熱現場氣氛。

本屆路跑共規劃七個組別，包括11公里的社會男子組、社會女子組、國中男生組，以及6公里的國小男生組、國小女生組、長青男子組與長青女子組，吸引不同年齡層民眾踴躍參加。各組前十名除可獲得獎牌與獎狀外，亦設有獎金鼓勵，最高可獲1,000元，展現全民運動、健康樂活的精神。

今年報名情況相當踴躍，3,500個名額短時間內即全數額滿。沿途由各村辦公處、社區發展協會及企業團體設置25處加油站，提供茶水與點心補給，在此起彼落的加油聲中，陪伴跑者完成全程。

活動也特別邀請「馬卡龍公益超跑」與重型機車「初老騎士大羊團／彰化聯隊」擔任領航車隊，隨著鳴笛聲響起，超跑與重機率先出發，成為全場焦點，掌聲與歡呼聲不斷，將氣氛推向最高潮。

此外，多家企業與公益團體熱情贊助，包括馥聖實業提供的Will乳酸菌飲料、帝爺行善團的蔥油餅、慈懷慈善會的蘿蔔糕，以及元亨精紡工業股份有限公司贊助的保暖手套，為跑者補充能量、抵禦清晨寒意。

永靖鄉公所也準備限量紀念衫與運動毛巾贈送給完成全程的跑者，並安排卡通布偶與活力表演人員與民眾互動，搭配拍照打卡牆，讓參與者留下難忘的新年回憶。

在歡笑與掌聲中，第40屆永靖鄉元旦升旗典禮暨路跑活動圓滿落幕，象徵新的一年從健康出發、向希望奔跑，也為2026年揭開充滿正能量的序章。