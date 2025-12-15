（影）近乎全殲! 俄30輛攻紅軍城裝甲縱隊遭攔截痛擊 另一部隊慘被團滅

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭尚未平息，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的攻勢遭遇重大挫敗。據 X 帳號「小徑殘雪」披露，俄軍第 76 空降師（VDV）日前在紅軍城（Pokrovsk）方向發起逾 30 輛坦克裝甲車的「大規模突擊」，最終遭烏軍反擊，以近乎全滅告終。





與此同時，「NoelReport」也釋出影片，證實俄軍一支向赫里希涅（Hryshyne）推進的縱隊，已於 10 日紅軍城（Pokrovsk）方向遭到烏軍第 7 空中突擊軍殲滅。

烏軍使用FP-2攻擊無人機襲擊了克里米亞的油廠。 圖：翻攝自 X





畫面中，烏克蘭特種部隊（SOF）的「無人機閃擊」戰術，正對俄羅斯後勤與防空系統造成致命打擊。據「Noelreport」消息，昨（14）日凌晨，烏克蘭特種部隊使用 FP-2 攻擊無人機，深入俄羅斯佔領區的頓內茨克和克里米亞執行了多點打擊任務。在克里米亞，一枚無人機成功擊中了揚塔爾內（Yantarne）附近一列正在行駛中的燃料列車，另一枚則命中巴圖米內（Batumyne）的油料庫。





在頓涅茨克，特種部隊鎖定了馬里亞尼夫卡（Maryanivka）的一個 Volna-2 電子戰（EW）站，以及多庫恰耶夫斯克（Dokuchaevsk）附近的一個 FPV 無人機操作員訓練中心。而據「NoelReport」另一篇貼文揭露，烏克蘭國防情報局（GUR）的特種部隊「PRYMARY」已在前（13）日成功摧毀了俄軍在克里米亞的兩個高價值雷達系統，包括用於早期預警的 39N6 Kasta-2E2 雷達，以及作為俄羅斯最先進防空系統 S-400 「凱旋」（S-400 Triumf）系統一部分的 96L6 雷達。





烏克蘭總統澤連斯基也與庫皮揚斯克作戰小組一同討論戰術策略。 圖：翻攝自 X





面對戰局持續膠著，X 帳號「NiKiTa」消息指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也親自與庫皮揚斯克（Kupyansk）作戰小組一同討論戰術策略，試圖在戰場上尋找新的突破口。

