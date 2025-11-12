影/近那霸機場！沖繩疑現龍捲風畫面曝 日氣象廳發布注意情報

日本沖繩縣那霸機場附近海域在今（12）日下午，出現疑似龍捲風的強烈突風。日本氣象廳在當地時間下午4時半（台灣時間下午3時半）許，針對沖繩本島發布「龍捲風注意情報」，提醒民眾提高警覺。

那霸機場的攝影機拍攝到的強烈突風畫面。（圖／NNN）

根據《NHK》與《日本電視台》等日媒報導，氣象廳表示，今天下午4時許，那霸機場有工作人員通報稱在附近海域目擊到疑似龍捲風的突風。設置在機場的攝影機在4時半許也拍到相關畫面，顯示海面上出現漩渦狀的氣流現象。

氣象廳研判，沖繩本島中南部地區已出現龍捲風等突風現象，且未來仍有持續發生的可能性。

據悉，龍捲風的形成與積雨雲密切相關。氣象廳也特別呼籲，當出現雷電、風向突然改變或是降下冰雹等積雨雲接近的徵兆時，民眾應盡快移動到堅固的建築物內部，以確保人身安全。

與此同時，沖繩縣正在對第26號颱風「鳳凰」的接近嚴陣以待。鳳凰颱風預計在13日接近先島群島，隨後變性為溫帶氣旋。由於暖濕空氣流入沖繩縣，將帶來強降雨。氣象廳呼籲民眾警戒土石流等災害，並對強風和巨浪保持高度警惕。

