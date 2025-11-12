影/近那霸機場！沖繩疑現龍捲風畫面曝 日氣象廳發布注意情報
日本沖繩縣那霸機場附近海域在今（12）日下午，出現疑似龍捲風的強烈突風。日本氣象廳在當地時間下午4時半（台灣時間下午3時半）許，針對沖繩本島發布「龍捲風注意情報」，提醒民眾提高警覺。
根據《NHK》與《日本電視台》等日媒報導，氣象廳表示，今天下午4時許，那霸機場有工作人員通報稱在附近海域目擊到疑似龍捲風的突風。設置在機場的攝影機在4時半許也拍到相關畫面，顯示海面上出現漩渦狀的氣流現象。
氣象廳研判，沖繩本島中南部地區已出現龍捲風等突風現象，且未來仍有持續發生的可能性。
據悉，龍捲風的形成與積雨雲密切相關。氣象廳也特別呼籲，當出現雷電、風向突然改變或是降下冰雹等積雨雲接近的徵兆時，民眾應盡快移動到堅固的建築物內部，以確保人身安全。
與此同時，沖繩縣正在對第26號颱風「鳳凰」的接近嚴陣以待。鳳凰颱風預計在13日接近先島群島，隨後變性為溫帶氣旋。由於暖濕空氣流入沖繩縣，將帶來強降雨。氣象廳呼籲民眾警戒土石流等災害，並對強風和巨浪保持高度警惕。
「鳳凰」影響！ 日本沖繩北部時雨量破百mm 小濱島還有龍捲風
受鳳凰颱風外圍環流影響，日本沖繩在周二傍晚下起暴雨，本島北部的國頭村，更一度出現時雨量110毫米的猛烈降雨，讓日本氣象廳發出警報。至於八重山群島的小濱島，周二下午也因為大氣不穩定，出現龍捲風。日本氣象廳分析，一旦鳳凰颱風雲系靠近沖繩，當地可能出現警報級大雨。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風共伴效應驚人 沖繩出現時雨量120公厘暴雨
鳳凰颱風隔山打牛！沖繩多地時雨量破紀錄

[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風持續逼近台灣，今(11)日下午開始的共伴降雨，為宜蘭蘇澳和羅東等地降下破紀錄等級的超大豪雨，距離台灣不遠的沖繩，也受到颱風加上鋒面雲系帶來的不穩定大氣條件，今日傍晚也...
鳳凰颱風隔山打牛！沖繩多地時雨量破紀錄
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風持續逼近台灣，今(11)日下午開始的共伴降雨，為宜蘭蘇澳和羅東等地降下破紀錄等級的超大豪雨，距離台灣不遠的沖繩，也受到颱風加上鋒面雲系帶來的不穩定大氣條件，今日傍晚也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
