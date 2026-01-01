影／迪士尼樂園181公斤「巨石失控」衝向觀眾！員工肉身阻擋倒地

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州的華特迪士尼世界日前驚傳舞台意外，在知名節目《印第安納瓊斯壯觀特技秀》（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）演出過程中，一顆重達約181公斤的道具橡膠巨石突然發生異常，脫離原本設定的軌道，失控朝觀眾席方向滾去，現場氣氛瞬間緊張。一名工作人員當下反應迅速，為避免意外波及觀眾，毫不猶豫衝上前以身阻擋，最終遭巨石衝撞倒地受傷。

根據外媒《LadBible》報導，躲避滾動巨石是《印第安納瓊斯》系列電影中極具代表性的經典場景，迪士尼也在該特技秀中重現此橋段。表演時，一顆高度約兩至三名成人的橡膠巨石會沿著設計好的軌道滾動，搭配演員精準走位，呈現出驚險刺激的效果。

不料，12月30日其中一場演出時，巨石卻因不明原因偏離軌道，直接朝觀眾席方向滾動。一名工作人員發現狀況後立刻衝到舞台與觀眾席之間，試圖以身體阻止巨石前進，雖然未能完全將巨石停下，但成功改變其行進方向，使巨石重新滾回舞台中央，避免了可能造成更大傷害的意外。該名工作人員隨即被撞倒在地，演出也立刻中止。

事發後，多名工作人員趕到現場協助，觀眾席一片譁然。有在場目擊的網友事後透露，看到該名工作人員頭部疑似流血，但仍能自行起身行走，推測傷勢應無生命危險。對此，迪士尼世界隨後發出聲明表示，公司已全力提供必要協助，幫助受傷員工復原，並強調「安全始終是我們營運的首要原則」。目前相關安全團隊已著手調查事故原因，並將針對該段表演進行必要調整，以防類似事件再次發生。

























