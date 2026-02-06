影／追求「破壞式美學」卻換來整年臉紅？ 專訪宋奉宜醫師：皮膚健檢確認的藻針與種鑽真相





時代愈來愈急切，民眾追求快速美白、快速細緻，因此標榜「立即有感」的藻針（海綿骨針，Spicule）、種鑽（微晶體按壓）等物理性戳刺、摩擦方式的換膚蔚為風潮。然而，臨床上卻陸續出現民眾在療程後，臉部長期泛紅、刺癢、灼熱感反覆發作，甚至拖延數月仍未改善的案例。

究竟問題出在肌膚代謝太慢，還是早已埋下更深層的風險？《肌戒毒》系列作者宋奉宜醫師（中華民國美容醫學醫學會常務理事）指出，考慮目前敏感肌的盛行率已經超過七成，這類狀況多半不是單純過敏，而是「敏弱肌膚追加了人為傷害，造成肌膚屏障的繼發性崩解」。他建議民眾在沒有完全掌握自己的膚況之前，不要輕易嘗試破壞性美療，以免出現「傷口上灑鹽」的遺憾。另一方面，無論是之前的敏弱肌，或是不幸已經發生繼發性崩解，若未及早辨識膚況並修復肌膚屏障，極可能會演變為長期敏感與酒糟樣潮紅。

「藻針後遺症」真相曝光：不是過敏，是屏障被迫失守

不少患者反映，在接受藻針或類似療程後，臉部出現泛紅、發癢、發燙等現象，即使停用產品半年，遇到冷熱氣溫變化，或是情緒緊張就會立刻泛紅，久久難退。

宋奉宜醫師指出，遇到皮膚敏感表現，臨床上可從三個關鍵進行鑑別：

1.時間判斷：一般刺激反應多在數天至數週內消退，若泛紅持續超過半年，已非單純刺激。

2.致敏機制：藻針會強行戳傷角質，造成外物入侵的通路。若肌膚曾長期接觸過高劑量的外來物質，易誘發深層「排異反應」。

3.結構警訊：長期泛紅代表角質層緩衝能力下降；這就是俗稱的「薄臉皮」狀態。

「這是一種屏障受損後的人為致敏，不是換換產品就能解決的問題。」宋醫師強調。

為什麼一吹冷風、緊張就臉紅？關鍵在「代償性擴張」

許多患者困惑，明明沒有發炎，卻動不動就臉紅。宋奉宜醫師說明，這與屏障保護下降，導致自主神經反應失衡及代償性血管擴張上升。

1.物理刺激：屏障受損後，皮脂膜無法鎖水保溫，冷風一吹，神經誤判加強，微血管被迫急速擴張。

2.情緒刺激：緊張時交感神經活化，健康皮膚能正常散熱；宋奉宜醫師表示，肌膚監測往往發現受損肌膚因角質乳化失敗出現皮革感，造成血管雖然反應擴張，卻無法像正常肌膚一樣迅速散熱回縮。結果就是日常似乎沒事，卻持續泛紅不褪。

四週「肌戒毒」原則：停止加法，讓皮膚自己修

針對這類「紅而不熱」的肌膚狀態，宋奉宜醫師提出核心原則，不再疊加刺激，而是回歸最基本的修復條件。並提出「肌戒毒」核心建議：

1.觀察：暫停酸類、美白、煥膚等機能型產品。

2.記錄：記下冷風、熱飲、情緒等泛紅誘因。

3.追蹤：觀察紅的頻率與退紅速度是否改善。

4.檢討：調整清潔與保養介入程度。

在極度乾燥的情況下，宋奉宜醫師建議可以使用經安全評估的單純油脂，目的在於保護角質，而非刺激更新。

「與其憑感覺，不如看結構。」。宋奉宜醫師建議，可透過30～60倍外接式皮膚顯微鏡，觀察肌膚微觀結構變化：

1.健康狀態：可清楚看見菱格狀的皮溝與皮丘。

2.受損警訊：紋路消失、出現異常反光的「鏡面感」。

3.修復徵象：皮溝逐漸重現，代表屏障正在重建。

這類影像紀錄，能讓修復進度不再憑感覺猜測。

專家提醒：及早「肌膚健檢」，比反覆試產品更重要

面對藻針、種鑽等微晶摩擦的侵入性美容，如果長期泛紅不褪，臨床上常見的核心原則包括「耐心＋不干擾＋正確監測」。宋奉宜醫師也提醒，若泛紅伴隨腫塊、硬結或持續惡化，應立即由皮膚科醫師評估，排除肉芽腫等風險。

與其不斷更換保養品，不如先弄清楚你的肌膚，現在到底卡在哪一種狀態？

科學肌膚健檢，為修復找出方向

宋醫師的團隊透過顯微結構的持續監測與臨床評估，協助民眾了解肌膚屏障狀態，作為後續修復與照護的重要依據。

專家諮詢：宋奉宜醫師（《肌戒毒》系列作者、極緻皮膚專科診所院長）。

核心服務：肌膚健檢、肌膚監測、酒糟肌、脂漏肌、敏感肌、肌膚保養。

專業提醒：凡涉及物理性破壞的美容療程，應以「屏障完整」為首要考量。

