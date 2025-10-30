影》送別永康砲校 數百鄉親列隊見證歷史一刻

永康砲校今天進行最後一批移防隊伍，宣告正式步入歷史，鄉親夾道揮手送別。(曹婷婷攝)

永康砲校今天進行最後一批移防隊伍，宣告正式步入歷史，數百鄉親到場見證歷史的一刻。(曹婷婷攝)

幼兒園小朋友也專程來送別永康砲校。(曹婷婷攝)

承載兩代人記憶、情感的永康砲校30日進行最後一批移防隊伍，13車載運砲彈的車輛一早8點多從營區駛出，宣告永康砲校正式步入歷史，數百名鄉親夾道揮手送別，市長黃偉哲與多位民代也到場共同見證歷史的一刻。

陸軍砲兵訓練指揮部指揮官李韋德說，今天看到這麼多鄉親前來送別，備感溫馨，未來也會帶著這份回憶，在新的關廟湯山營區，守護美麗的家園，他也獻上「湯山啟程、永康飛騰、砲校傳承、關廟興騰」4句話表達祝福。

陸軍砲兵訓練指揮部永康營區（簡稱永康砲校），位於台南永康區精華地段，李韋德說，回顧砲校歷史，1952年落腳永康四分子，1978年遷至現址至今，73年歲月與永康人相伴，參與、見證永康的繁榮與發展，這裡也是砲訓部輝煌茁壯的歷史，期間接受許多防空飛彈以及今年最新的海馬式飛彈火箭系統等。

市長黃偉哲說，永康砲校遷至關廟湯山營區，占地93公頃，將有更廣闊的訓練場地，永康則獲得一塊綠地，機關也獲得可進駐的建築物，城市多了一座產業發展園區，創造多贏。

永康區長李皇興說，永康砲校遷址雖是地方期盼多時的大事，但等到送別這一天，也有不少人感傷，今天除了永康區所有里長都到齊，還有幼兒園到場送別國軍，以及許多民眾自發性在路邊列隊歡送，場面熱鬧、溫馨。

