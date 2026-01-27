影/送曹西平最後一程！前嫂嫂龍千玉來了 黃鐙輝謝他幫圓夢

資深藝人曹西平去年12月29日猝逝，享壽66歲，乾兒子小俊及家人今日（27日）在台北市立懷愛館景明廳舉辦追思會「最後的安可」，以演唱會為概念送別四哥。前嫂嫂龍千玉、好友陳凱倫、黃鐙輝、丁寧等藝人都到場悼念。

曹西平追思會「最後的安可」。（圖／翻攝Jeremy 穿洞日常臉書）

陳凱倫透露，40多年前曹西平的爸爸特別拜託他將曹西平帶進演藝圈。他坦言後來兩人因為工作繁忙鮮少見面，「只有到這裡祝福，送他最後一程」。陳凱倫提到，3年前曹西平生病時曾找他吃飯，但未得到回應，「一定有他的不得已」。

黃鐙輝感謝對方過往無私的幫助。 （圖／中天新聞 ）

黃鐙輝表示，感謝對方過往無私的幫助，過去曾被曹西平邀請到節目錄影，「他讓我去圓夢，去唱歌，我那時候想說『我已經是爸爸了，我有什麼資格追夢』，他跟我說不要放棄夢想！」黃鐙輝說，曹西平幫他辦了人生第一場演唱會，讓他知道自己喜歡的事情也很重要，「這些是他教給我的」。

黃鐙輝說：「他是很正能量的人，他看到有人哭一定會過來說『你這醜八怪』。」黃鐙輝也還原曹西平過去常說的話：「對討厭的人就說，我更討厭看到你！醜八怪！」。

丁寧現身表示，曹西平一定會希望來看他的人是開開心心的。 （圖／中天新聞 ）

丁寧現身表示，曹西平一定會希望來看他的人是開開心心的，並感謝曹大哥在剛出道時給她溫暖；她也提到曹西平對父親的愛，給她上了很好的一堂課，「父母親真的很重要，比任何東西重要。」

