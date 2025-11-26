影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」

苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。

謝男跟蕭男（白衣者）26日上午被裁准羈押。 （圖／中天新聞）

回顧整起重案，據苗栗分局指出，24日上午9點20分左右接獲一位居家服務員報案，表示福興街某民宅內有位老翁倒臥不起，旋即派遣北苗派出所員警會同救護人員趕往，經檢傷發現該名67歲鄭姓老翁的頭部有嚴重深長的裂傷，血跡已呈半凝固狀態，明顯死去多時，居服員表示一開始還以為是老翁摔倒，看到地上流很多血驚覺情況不妙就趕緊報案了。

廣告 廣告

嫌犯之一42歲謝男。 （圖／中天新聞）

警方調查發現，22日當天有2位男子涉有重嫌，分別是42歲謝男跟27歲蕭男，當天下午這2人前來鄭姓老翁家中喝酒，停留1個小時後才離開，也被監視器拍下相關進入影像，旋即循線將2人拘提到案，謝男跟蕭男也認罪，表示是因為先前去鄭姓老翁家喝酒聊天時，曾經砸毀物品被報警，才懷恨在心，當天又跟鄭姓老翁吵架，於是就地取材拿鄭翁家中的物品毆打對方後離開。

案發現場 。 （圖／中天新聞）

全案曝光後1天不到破案，2嫌同日落網，而一查恰巧也是鄭姓老翁的生日，當地的里長把公所本來要給鄭翁的生日禮金轉交給鄭翁的妹妹時，不禁感嘆「他為人善良，實在想不透為何會遭遇不測」。鄭翁的妹妹痛哭表示，發現哥哥頭部傷口筆直又深長，看起來不像跌倒，更像是被利刃所傷，痛斥2名嫌犯手段太兇殘，希望檢警可以查明真相，家境清寒的鄭翁如今魂斷在父母留下的老房子裡，家屬的悲痛難以言喻。

案發現場 。 （圖／中天新聞）

警方昨（25日）已報請檢察官跟法醫相驗，要進一步釐清死因，謝男跟蕭男也遭移送地檢署，2人的複雜「背景」也曝光，謝男有竊盜、公共危險前科，蕭男則有毒品跟詐欺前科，都是治安頭痛人物，2人旋即被移送地檢署，檢察官以涉犯殺人罪向法院聲押，今天上午獲准，謝男跟蕭男都已經被送進看守所。

案發現場 。 （圖／中天新聞）

案發現場 。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/玩命片！基隆毒蟲拒檢「衝平交道、棄車爬火車站屋頂」

高雄「海陸女士官斷魂」慘案最新！指揮部：全力協助辦後事

影/車毀人亡！國1銅鑼段重大車禍「駕駛不治」