影/這不是得來速！花蓮婦開車「90度轉彎撞毀早餐店」

整間店幾乎全毀！花蓮市美崙市場附近一間知名早午餐店，今天（19日）上午被一輛轎車高速撞進來，嚇壞現場民眾，女店員、女駕駛的傷亡狀況也曝光。

事發現場一片狼藉，整間早午餐店幾乎全部被摧毀。 （圖／民眾提供）

據警方調查，事發的地點在民權路上，肇事的是現年66歲的梁姓婦人，據了解她上午9點左右開車載著姊姊，準備右轉把車停到該店家旁邊的騎樓，但卻疑似誤踩油門，才會撞進去。

衝撞瞬間。 （圖／中天新聞）

高速衝帳釀成店內的落地窗、結帳櫃檯全毀，梁婦僅有嘴巴破皮，身上無明顯傷勢，但23歲陳姓女店員當時人在櫃檯首當其衝，腿部慘遭被撞垮的櫃檯壓傷，2人被送門諾醫院治療後無大礙。

衝撞瞬間。 （圖／中天新聞）

警方調查發現梁婦的駕照狀態正常，所幸整起車禍沒有釀成重大傷亡，但梁婦是否真的誤踩油門還是有其他因素肇事，警方仍在調查，該店的相關財損暫時仍難以估計。

衝撞瞬間。 （圖／中天新聞）

