影/這尾牙太硬！司機慘遭同業「卡式爐爆頭」

近來各企業紛紛開始辦尾牙，但台中市梧棲區昨（10日）卻發生一起尾牙流血衝突，一場貨運同業聯合尾牙，變成司機大亂鬥，其中一人被卡式爐砸破頭，當場頭破血流。

據清水分局的調查，事件發生在文化路二段一間餐廳，2名嫌犯是48歲陳男與47歲邱男，另有一名男子也涉入其中，昨晚9點17分獲報後立刻派員會同救護人員趕往，抵達後初步了解是雙方都喝了酒，先吵架接著互毆，陳男先用腳踹邱男，邱男不甘示弱，與另一名男子圍毆陳男，並用卡式爐砸傷他的頭部，當場血流如注。

救護人員檢傷發現，陳男頭部有3公分的撕裂傷，所幸送醫後無大礙，陳男事後表示不提告，但3人已經違反《社會秩序維護法》第87條「加暴行於人」，通通被逮移送地檢署偵辦。

