影/這舉動太致命！南投民宅大火「妻忘關火夫險變焦屍」

南投縣草屯鎮一棟透天厝今（11日）午發生嚴重火警，整間房子陷入火海，屋內一位午睡的70多歲阿公差點被燒成焦屍，起火原因竟疑似妻子煮菜到一半就出門辦事，火根本沒關釀禍。

火災現場。 （圖／中天新聞）

驚險逃過一劫的阿公姓林、已經70多歲，據南投縣消防局的救援資訊，火災地點位於芬草路二段上，今天中午12點29分獲報後，共出動30多位消防員、5輛各式消防車趕往，抵達後發現整棟透天厝已經被濃煙壟罩，2樓不斷竄出火舌，狀況相當危急。

火災現場。 （圖／中天新聞）

而當下林姓阿公就剛好在2樓睡午覺，所幸他及時驚醒逃出生天，看著住了多年的家全部燒光，一度激動地想入屋搶救，所幸被友人、孫子及時抱住阻止，當下激動痛哭癱坐地上。

廣告 廣告

火災現場。 （圖／中天新聞）

消防局撲滅火勢後，初步調查現場發現屋內有堆了大量家庭代工製作的緞帶，以及許多紙箱，都是易燃物，起火原因疑似是林姓阿公的妻子煮菜到一半就跑出門，忘記關瓦斯爐的火導致，目前火調科持續調查起火的確切原因。

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

剴剴生母竟是涉3案通緝犯！「灌男友新歡喝毒酒」直播虐待全程

影/剴剴案宣判！劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年

剴剴虐死案今宣判全台關注！劉彩萱姊妹確定不出庭