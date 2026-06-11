影/這裡不能睡覺喔！台中男疑毒駕車停路中央「恍惚入夢」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中市今（11日）上午發生一起誇張違停事件，有輛車突然停在路中間快車道一動也不動，讓交通瞬間癱瘓一半，怎麼拍窗駕駛都充耳未聞，警方趕來破窗將恍惚的駕駛拉出，懷疑他是毒駕，車裡也搜出毒品。

該名男子把車停在路中間昏睡，後方大車駕駛敲窗叫不醒，連忙報案。 （圖／翻攝azxnoemy的Threads，經授權使用）

事件發生所屬轄區警方，第六分局指出，事發地點位於西屯區的青海路跟河南路交口，上午6點半獲報後，立刻派遣西屯派出所員警趕往，抵達後發現車內駕駛對拍打車窗均無反應，為確認其生命安全，遂破窗將其喚醒。

最後警方破窗把人拉下車。 （圖／中天新聞）

後來男駕駛被員警拉出，經查是現年21歲、陳姓，員警發現他意識模糊、言語不清，疑有施用毒品後駕車情形，經依法調查，於車內查獲疑似毒品等違禁物，並依規定實施相關檢測及採證，全案偵訊後依法移請台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

廣告 廣告

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

（本新聞影片由網友azxnoemy授權使用）

更多中天新聞網報導

吳龍滿殺鄰居夫妻判死撤銷 死者父：不能讓他下地獄嗎？

台大申請入學爆首起「AI眼鏡作弊案」！監考官驚覺「好燙」當場查獲

逼死豐原五口！團購主曾「假打針」躲檢警 遭延押2個月