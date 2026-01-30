影/通緝犯住青年旅店與警躲貓貓 菜鳥警抓包逮人查獲

台北市警方查獲一名通緝犯，員警日前在轄內旅館臨檢時，發現一名男住客遭法院通緝，警方埋伏多時等到男子回來，卻在房間裡消失找不到人，最後躲起來被一名菜鳥警員逮到。

通緝犯躲在房間被菜鳥員警抓到。（圖／風聲鶴唳）

中正第一分局博愛路派出所日前執行臨檢勤務時，過濾旅客身分發現一名廖姓通緝犯入住，遂悄悄在旁埋伏觀察，幾個小時後廖男返回青年旅店，博愛所員警遂至現場抓捕逃犯，廖男聽聞員警到旅館時，竟迅速閃進其他床位大玩「消失術」。

警方隨即進入不足15坪的狹小房間搜查，卻發現原入住的床位空無一人，眾人不尋不著之際，一名剛從警專畢業到任實務訓練不滿一週的菜鳥警員游宥恩，在另一布簾遮住的床位中將廖男揪出，原來是廖男怕被逮後將入獄服刑想盡辦法躲藏，全案詢後移送士林地檢署歸案。

中正一分局表示，游員父親曾任職於北市警察局後勤科，小時候他常被父親帶到辦公室，穿梭在警局走廊間，最嚮往的就是親眼目睹保大、刑大學長們威武抓捕嫌犯的帥氣模樣，沒想到正式踏入職場後就幫學長抓到通緝犯將其繩之以法。

警方呼籲，民眾切勿心存僥倖企圖以任何躲藏方式規避司法，違法行為終將面對法律制裁，另提醒旅館業者應落實住客登記並保持警覺，若發現可疑人員或房內有異常動靜，應即時通報警方，透過警民合作守護社會治安，確保公共安全。

