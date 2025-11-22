影/通緝犯邊騎車邊吸毒拒檢 蘆洲廟會陣頭助警壓制逮人

新北市蘆洲警方，於今（22）日下午執行當地廟會活動交管勤務時，發現一輛雙載機車的楊姓騎士，邊騎車邊吸食電子菸，且外觀疑似毒品喪屍煙油，驅車上前要盤查，未料楊男竟當場拒檢加速逃逸，最後撞上一輛轎車，員警立即上前壓制，將楊男逮捕移送法辦。

遭通緝的楊男邊騎車邊吸毒，被員警攔查，他竟然拒檢逃逸，最後還是難逃法網。（圖／警方提供）

22日下午1時40分許，蘆洲地區正在舉辦大型廟會遶境活動，延平派出所警員吳旻哲隨隊執行勤務，行經三民路、民族路口時，發現47歲楊姓男子騎機車搭載32歲金姓女子停等紅燈，楊男手持電子煙吸食，外觀疑似毒品喪屍煙油。警員上前示意停車受檢，楊男見狀立即加速逃逸。

楊男一路闖紅燈逃逸，員警在後方緊追不捨。（圖／警方提供）

楊姓男子一路加速闖紅燈狂逃，不慎撞到停等紅燈轎車才停下。（圖／警方提供）

員警立即追上前，楊男不只加速逃逸，沿路闖紅燈想甩掉警方，直至民族路、民權路口時，楊男不慎撞上一輛停等紅燈的汽車，當場人車倒地，員警立即上前壓制，當時還有廟會遶境隊伍成員，看到警方和楊男扭打，約有10多人跑上前協助員警壓制嫌犯。

楊男撞到汽車後倒地，員警立即上前壓制，當場扭打。（圖／警方提供）

廟會遶境信徒見狀，立即上前幫助員警逮捕楊姓男子。（圖／警方提供）

支援警力趕抵現場後，經查，發現楊男為新北地方法院發布的竊盜通緝犯，同時也從楊男身上及機車，查獲第二級毒品依托咪酯煙彈2顆（毛重11.3公克）、第二級毒品安非他命4包（毛重4.2公克）及第二級毒品安非他命吸食器4組，依法逮捕。

員警在楊男身上和機車內搜出大量毒品，也發現他竟是通緝犯。（圖／警方提供）

此外，楊男在拒檢逃逸過程中，也多次闖紅燈，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項3件、第53條第2項2件，將處以新台幣6600元以上、1萬9800元以下罰鍰。全案依毒品危害防制條例、竊盜通緝、毒駕公共危險罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

