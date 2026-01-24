影/通緝男超商偷櫻桃可樂「採罐」 店員抓包報警逮人
台北市警方破獲一起竊盜案，一名男子日前前往中正區一間超商偷了一瓶櫻桃可樂，店員發現時已將整瓶可樂喝完，警方獲報到場將他逮捕並查出其通緝身分依法送辦。
警方調查，郭姓男子當日清晨進入中正區忠孝東路上某間超商，將店內一瓶櫻桃口味可樂藏入手提袋內，未結帳即走出店外，過程全被店員目擊尾隨至店外制止，未料可樂已被整瓶喝光。
店員無奈打電話報警，轄區中正一分局警方獲報派遣線上員警趕赴現場，員警到場查驗郭身分時，發現郭男身揹2條通緝，分別涉及竊盜案遭台北地檢及桃園地院發布通緝，員警依竊盜罪現行犯及通緝身分將他上銬逮捕帶回偵訊，訊後移送地檢署偵辦歸案。
警方呼籲，民眾切勿因貪圖一時方便而觸法，任何不法行為終將受到法律制裁。警方也將持續加強巡邏及超商安全維護，確保市民財產與生活安全。
延伸閱讀
金錢豹總裁涉案潛逃出境3年 昨搭機返台遭逮羈押禁見
花蓮酒吧鬥毆3打1全遭送辦 其中1人還是通緝犯
三重警非法洩露個資！ 法院裁准收押禁見
其他人也在看
打詐報你知》看到中獎先別開心！「一動作」慘遭盜刷1萬6
近期統一發票開獎，大家紛紛收到中…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網
為強化便利商店防詐意識，提升第一線員工攔阻詐騙知識技能，桃園市八德警分局今(28)日上午10時，在轄內知名超商舉辦防詐宣講，教授超商夥伴們在察覺可疑情況時，能積極辨識並主動通報警方，即時啟動聯防通報，讓超商成為防堵詐騙的重要防線。 詐騙手法推陳出新，對民眾財產造成嚴重威脅，各大超商第一桃園電子報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
平鎮婦領242萬「娶媳婦」警銀聯手揭騙局守住她積蓄
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…中華日報 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 154則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 505則留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 7則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 30則留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 18則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 2則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
為預約叫車遭拒載！ 2酒醉惡煞狂毆運將｜#鏡新聞
昨天(1/27)晚間6點多在北市東區街頭，兩名男子酒後要坐小黃回家，一打開車門司機就說，他是要載預約的乘客因此拒載，沒想到兩人下車時因為關車門太大聲，被司機提醒，下一秒竟然將運將拖下車圍毆，甚至警方到場還惡人先告狀，說要告運將。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸
社會中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導桃園一對情侶，因為起口角衝突，竟然在店家門外出手互毆，扭打在地，沒想到女子情緒失控，將店家放在騎樓的廚餘桶、木櫃、旗幟當出氣筒，大腳猛踹、摔壞，最後逃逸，店家要開門做生意時，才發現東西全被砸爛，氣到報警，現在警方要循線逮人。一男一女，邊走邊吵架，兩人吵得不可開交，但沒想到...兩人就在店家門口，你一拳，我一拳，兩人互毆、扭打在地，下一秒....無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）女子轉身爬起，疑似情緒失控，把騎樓上的廚餘桶、木櫃通通砸爛，還大腳猛踹，最後逃逸離去。「踹爛，然後把我的管線扯掉！」真的好無辜！事發在桃園這家豆花店，早上6點半，一對情侶起口角，兩人互毆，還把店家生財工具當出氣筒，豆花店老闆來開門做生意，看到滿地慘況，氣到向警方報案。無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）受害店家說，「早上六點半左右，然後一對男女在門口，口角糾紛，雙方有肢體動作，男的打女的，女的打男的，之後女的就情緒失控，就把我店裡的廚餘桶啊、木櫃啊、旗幟，就拿地上整個摔壞，然後腳踹，然後丟完了，兩個人就走了，我也找不到人，我也不認識對方，兩個不高興砸我東西，我很冤枉啊」。桃園警分局大樹派出所所長馮清豪表示，「店家門口物品遭毀損，經調閱監視器發現是男女爭吵，女子氣憤砸毀物品，店家已向本所報案！本所員警依規定受理後，擴大調閱監視，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向，將積極查緝到案以釐清案情並依法移送偵辦」。店家初估，損失至少2萬，現在警方掌握線索，要全力逮人。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸 更多民視新聞報導剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
替代役男踹椅背與司機爆口角被丟包台64高架 遭4車輾斃駕駛刑責曝光
新北市台64線快速道路西向27.5公里附近，昨天（25日）凌晨發生1起驚悚的死亡車禍，25歲的替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，因多次踹車門及椅背遭駕駛林男制止引發口角，被請下車丟包，倒臥在快速道路上，相繼遭4台汽車輾過，當場爆頭慘死，相關駕駛到案說明，後續將依「過失致死罪嫌」，將包含林男等5名駕駛移送新北地檢署偵辦三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年
社會中心／綜合報導帶您關心1歲男童「剴剴」被惡保母凌虐致死案件，上午二審宣判結果出爐，上訴駁回，也就是維持一審原判，其中，施虐的保母劉彩萱，一樣被判無期徒刑、她的妹妹劉若琳則是18年有期徒刑。剴剴家屬沒有到場，但剴剴外婆律師轉達外婆心情，表示「這是她一輩子的痛」，讓人非常心疼。十幾名"剴剴戰士"在高院門前手舉牌子、高聲歡呼，劉姓保母姊妹倆虐死1歲男童剴剴，二審宣判結果出爐，維持一審原判，保母劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑，民間團體在外面一得知結果，互相擁抱哭泣。剴剴家屬沒有現身，不過外婆律師到庭聽判，一得知法官維持原判，也卸下心中大石，轉達外婆心聲。犯罪被害人保護協會律師曾宿明表示，主要是外婆的部分，她表示這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠跟贖罪的心情在度日，她希望這案子這樣血淚的教訓能夠喚起社會對兒童的重視保護以及制度面的重新檢討。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）回顧這起案件，檢方查出，2023年9月開始，劉彩萱對剴剴長達115天凌虐，包含餵食廚餘、身體對折塞入水桶、牙齒被打斷、全身多處骨折等等，非常駭人，導致剴剴身上多達42處傷口，最後傷重不治；妹妹劉若琳則是知情不阻止，保母姊妹的惡劣行徑，引發社會公憤。這次宣判除了民間團體來聽判，藝人郁方也親自到場，哽咽謝謝法官。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）原先預計到場的101董座賈永婕因為開會臨時喊卡。至於之後會不會再上訴，就等後續結果，對於家屬以及關注本案的人來說，只希望能夠透過法律嚴懲保母姊妹，讓她們為此付出代價。原文出處：剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年 更多民視新聞報導剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言