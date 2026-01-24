影/通緝男超商偷櫻桃可樂「採罐」 店員抓包報警逮人

台北市警方破獲一起竊盜案，一名男子日前前往中正區一間超商偷了一瓶櫻桃可樂，店員發現時已將整瓶可樂喝完，警方獲報到場將他逮捕並查出其通緝身分依法送辦。

通緝男超商內偷可樂遭當場逮獲。（圖／翻攝畫面）

警方調查，郭姓男子當日清晨進入中正區忠孝東路上某間超商，將店內一瓶櫻桃口味可樂藏入手提袋內，未結帳即走出店外，過程全被店員目擊尾隨至店外制止，未料可樂已被整瓶喝光。

男子被店員發現時已將可樂喝光。（圖／翻攝畫面）

店員無奈打電話報警，轄區中正一分局警方獲報派遣線上員警趕赴現場，員警到場查驗郭身分時，發現郭男身揹2條通緝，分別涉及竊盜案遭台北地檢及桃園地院發布通緝，員警依竊盜罪現行犯及通緝身分將他上銬逮捕帶回偵訊，訊後移送地檢署偵辦歸案。

警方呼籲，民眾切勿因貪圖一時方便而觸法，任何不法行為終將受到法律制裁。警方也將持續加強巡邏及超商安全維護，確保市民財產與生活安全。

