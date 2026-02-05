



高雄市楠梓區某連鎖速食店近日遭民眾於社群媒體反映，其販售之雞塊疑似含有異物，引發食品安全疑慮。高雄市衛生局今（5）日接獲通報後，立即派員至現場進行稽查，並對外說明查察結果。

衛生局表示，業者稱未接獲消費者直接反映此事，且無法確認網路照片中的問題雞塊是否為其店內所供應。稽查人員現場檢視該店販售之雞塊，發現其為上游廠商提供的完整包裝半成品，開封後直接進行油炸，未經二次加工。隨機抽檢多件雞塊後，內外均未發現異物，同時確認貯存環境及作業流程符合食品良好衛生規範（GHP）標準。

廣告 廣告

為進一步釐清疑慮，衛生局已輔導業者妥善處理消費者客訴，並將啟動源頭管理機制。由於雞塊供應商位於外縣市，本案將移請轄管衛生局後續調查，以確保食品安全無虞。

衛生局也呼籲民眾，若發現任何食品衛生問題，可主動撥打食品衛生科專線（07-7134000）通報，共同維護飲食安全。

更多新聞推薦

● 影／速食店雞塊驚傳異物？ 高市衛生局火速稽查源頭 追來源