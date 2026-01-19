影/逢甲夜市驚見男子「鞋帶綁密錄器」 緊貼短裙妹

台中逢甲夜市昨（18日）晚間驚傳偷拍事件！一名男子帶女友逛街時，發現有位可疑男子在右腳球鞋上綁著密錄器，專門尾隨穿短裙女性，還一度貼近他女友，他立即提醒女友快遠離，並且錄影存證，將影片上傳網路請求協尋，警方已介入調查。

據當事人描述，事發時間約在昨晚8點左右，他當下帶著女友在買炸彈蔥油餅的時候，這位身穿運動外套的男子突然靠近緊貼他女友，因為女友當時穿著短裙，他當下心生警覺馬上叫女友遠離該男子，該名男聽到聲音後迅速轉身，這時他才驚見對方鞋帶上竟綁著密錄器。

廣告 廣告

該位偷拍男被發現後，竟沒有跑掉，反而悠哉坐下並且不斷瞄原po，但原po表示當下沒有喝止，因為擔心打不過對方，也怕報警後對方逃跑或銷毀證據，只能趕緊以錄影方式提醒大眾提高警覺。

轄區第六分局西屯派出所對此回應，目前全案已經在調查中，並將聯繫被害人前來報案指認，無故利用工具或設備窺視他人身體隱私部位已觸犯《刑法》，將持續加強轄區內巡邏，維護民眾安全。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治