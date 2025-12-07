影／逢甲大學攜手國聖國小 科學育樂營玩出科學力

▲為提升學童對科學的興趣，並推動品德教育與多元學習，逢甲大學海外志願服務社於這個週末(7、8日)於國聖國小舉辦為期兩天的「科學實驗育樂營」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／國聖國小,科學營,營隊記者 林明佑／彰化 報導】為提升學童對科學的興趣，並推動品德教育與多元學習，逢甲大學海外志願服務社於這個週末(7、8日)於國聖國小舉辦為期兩天的「科學實驗育樂營」。本次活動由11位大學生志工共同規劃與帶領，服務對象涵蓋國聖國小高年級學童計25人。營隊以「科學 × 品德 × 創意 × 合作」為核心，期望讓孩子在實驗與遊戲中學會探索、表達與團隊合作，並從生活中看見科學的魅力。

廣告 廣告

活動第一天早上，由國聖國小校長李政穎親自主持開場，歡迎大學生志工進入校園，也勉勵孩子勇敢提問、主動探索，在兩天活動中盡情體驗科學的樂趣。緊接著的「破冰活動」讓孩子與志工互相認識，迅速建立團隊默契，為後續課程鋪下良好基礎。

▲營隊以「科學 × 品德 × 創意 × 合作」為核心，期望讓孩子在實驗與遊戲中學會探索、表達與團隊合作，並從生活中看見科學的魅力。（記者林明佑翻攝）

活動結合科學實驗、闖關遊戲、大地遊戲，讓學生有更多元的學習體驗，例如「圍在蛋隙」物理實驗及手作風鈴，讓孩子透過材料操作，觀察科學現象，並在創作中表現個人巧思、「彈射火箭」科學實驗，讓學生在安全的操作環境下學習力學原理，也親手完成屬於自己的小火箭。

而戶外闖關遊戲更是歡笑不斷，活動結合環境保護、生態保育及文化元素，讓學童在競賽中理解合作的重要性，也展現出高度的參與動機。最後的大隊分享時間，孩子們輪流上台發表心得，在團體前自信表達成為活動做最美的收尾。

在結業式上，學童分享兩天的收穫，六年級學生林晴表示：「第一次知道科學能這麼好玩，經過這一次活動我更敢發言了！」五年級洪翊倫也提到：「最喜歡與隊友合作的時刻，而且能夠真正操作每一個科學實驗，真的很有趣」。大學生志工也感謝國聖國小的接待與孩子們的熱情，使志願服務更富意義。最後，全體師生、志工共同合影，為圓滿的營隊畫下美好句點。

本次育樂營不僅強化學生的科學素養，更結合生命教育、團隊合作與多元文化主題，讓孩子在遊戲與實作中培養同理心、合作力與自我表達能力。國聖國小校長李政穎表示，學校將持續與大專院校合作，引入多元學習資源，為孩子打造更豐富的教育視野，也歡迎更多元的學校社團能夠走進校園，共同為孩子創造更好的未來。