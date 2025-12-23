影/連家都不要了？高雄逆子跟母吵架後疑縱火「整棟樓燒起來」

起火點高達3個！高雄市小港區昨（22日）深夜發生嚴重火警，有間洗衣店突然燒起來，所在的建物從1樓到3樓都有起火點，嫌犯竟疑似是洗衣店闆娘的兒子，跟母親吵架後失控縱火。

火災現場。 （圖／中天新聞）

據同棟住戶昨晚受訪時表示，該對母子平常就常吵架，「從上禮拜就有了，警察也有來，今天晚上的時候也有（吵架），疑似媽媽去派出所報案，兒子在家就點火了。」這起火警發生的確切地點在桂楊街，時間是深夜10點31分，警消獲報趕來布水線滅火，晚間10點45分火勢撲滅後旋即破門，在屋內救出一位52歲的張姓男子，意識模糊緊急送醫救治。

火災現場。 （圖／中天新聞）

高雄市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀現場受訪表示：火災前，媽媽和兒子有吵架，火災原因由消防局火調科調查鑑識，據現場人員指出，起火點「從1樓到3樓都有」，可見嫌犯的瘋狂程度。

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

