影/連我自己都差點上當！「吊車大王」胡漢龔遭詐團AI重製

有「吊車大王」美名的胡漢龔，在重大災害現場經常可看到他跟他旗下大小吊車，幫忙救災的身影，但近來發生他整個人慘遭AI重製，變成詐團的「銷售專家」，他氣得報案，今（10日）也現身刑事局反詐。

「吊車大王」胡漢龔現身刑事局反詐。（圖／刑事局提供）

刑事局今天也跟胡漢龔一起開記者會，揭露詐騙集團結合人工智慧（AI）影片生成技術，製作假冒公眾人物擬真影片行騙的最新態樣，呼籲全民提高警覺、強化識詐能力，防範受害，胡漢龔表示：「AI技術讓假的說得跟真的一樣，連我自己都差點上當」。

「吊車大王」胡漢龔慘遭AI重製的畫面。（圖／刑事局提供）

而細看詐團盜用胡漢龔肖像「AI重製」，竟把他變成銷售專家，就算仔細看也不易分辨真偽，刑事局表示這就是目前頻頻發生的「AI生成影片詐騙」：歹徒擷取名人既有影像或語音素材，運用人工智慧合成擬真影片或語音片段，製作看似「本人代言」之短片或直播截圖，用以背書商品或投資標的。該類手法結合社群演算法推播，擴散速度快且辨識難度高，易讓民眾在未查證下產生信任，進而下單或匯款，發現被騙。

「吊車大王」胡漢龔慘遭AI重製的畫面。（圖／刑事局提供）

除此之外，刑事局也提醒民眾，假冒名人詐騙手法還有3種，分別是

1. 假冒名人贈書詐騙：詐騙集團以名人贈書、公益回饋或限定贈品作為誘餌，透過臉書等社群廣告引流，進而邀請民眾加入LINE好友或專屬群組，營造「獲利截圖」與「成功案例」穩定獲利假象，隨後假稱配送商品以詐取個人資料，甚至逐步誘騙民眾交付投資資金，最終造成財損。

2. 假冒名人推銷商品詐騙：歹徒冒用名人肖像、影片或偽造帳號，以「職人監製」、「專業團隊」等名義販售保健食品、減肥產品或其他生活用品，並透過通訊軟體持續詢問身體狀況、提供個別建議等方式建立信任，並以限時優惠、庫存緊張等壓力促成匯款。消費者除財損外，亦可能因收貨來路不明產品而對健康造成風險。

3. 假冒名人投資詐騙：詐騙集團假冒財經專家或企業領袖之名義，在社群平臺成立投資群組或製作廣告、貼文宣稱掌握內線消息，佯稱高報酬、短期大幅獲利，爭取信任，再安排專人私訊接洽或至住處面交收取投資款。常見遭冒用之名人包含黃仁勳、謝金河、張忠謀、張國煒等。

「吊車大王」胡漢龔慘遭AI重製的畫面。（圖／刑事局提供）

刑事局指出，根據統計114年1月至9月，目前已通報下架假冒名人詐騙廣告共1萬7,461則，若民眾再發現類似廣告，可透過數位發展部「網路詐騙查詢通報網」通報下架，共同防堵詐騙訊息。

