影／連晨翔為劉品言嘗試滷雞腳 被笑虧：交給你爸比較快XD





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

連晨翔和劉品言今年6月公開結婚及懷孕的消息，平時連晨翔會透過社群平台記錄生活，近日他分享自己為劉品言滷雞腳的過程，從菜市場挑選食材到回家烹飪全都親力親為。由於是第一次動手，他特地打電話向爸爸請教做法，劉品言則在一旁打趣說：「要不要把雞腳直接交給你爸比較快？」連晨翔趕緊回應，自己滷的和爸爸的一定不一樣，沒想到劉品言隨即笑回：「當然不一樣啊，他滷的就滿好吃的。」夫妻倆的互動，讓網友直呼「好可愛！」

連晨翔為劉品言嘗試滷雞腳。（圖／IG：hsiang_5208）

