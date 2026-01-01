影/連續2年來亂！網紅鄭方形「台南跨年晚會鬧場」遭逮

Youtuber「鄭方形」又鬧事了，昨（12月31日）晚間在台南的跨年晚會現場搗亂，遭勸離後竟「肘擊」員警，涉嫌妨害公務當場被逮捕，而這已是他連續第2年在跨年活動鬧場。

鄭方形被當場逮捕 （圖／翻攝Threads）

鄭男鬧跨年晚會的前科始於前年2025年跨年晚會時，在現場施放懸掛「黃偉哲性侵案監視器交出來」標語的氣球引發爭議，昨天台南跨年晚會他竟又捲土重來，還事先上網預告將再度到場鬧事，但值此北捷事件的風聲鶴唳，各大型活動目前都是維安警力加倍的狀況，再加上鄭方形又事先預告，抵達現場沒幾秒就被維安人員勸離，不願配合的他還毆打員警，最終被壓制逮捕，依涉犯妨害公務罪嫌帶回偵辦

台南市府表示尊重每個人的言論自由，但一切行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提，針對鄭男影響社會秩序、妨害公務運作及散布不實訊息之行為，將依法蒐證處置，市長黃偉哲今早參加元旦升旗活動時也親自回應，受表示鄭男家中的司法案件已有判決，應該尊重司法，鄭男在跨年晚會的行為造成市民不安與反感，令人感到遺憾。

