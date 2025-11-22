(影) 一週兩起恐怖殺人畫面曝! 傳北京兇殺7兒童死亡 南京「獻忠式」連環撞
[Newtalk新聞] 昨（21）日，北京市中心一處學校附近發生持刀襲擊事件，一名長期失業的中年男子因經濟壓力與精神崩潰，持刀攻擊放學途中的小學生，導致 7 名兒童當場死亡、多人重傷，警方迅速到場制服嫌疑人，初步調查顯示其動機與個人經濟困境及社會不滿有關。
事件發生於北京市中心學校周邊區域，目擊者描述現場混亂，兇手行為瘋狂，家長與學童驚慌逃離，警方接獲通報後立即抵達，迅速控制嫌疑人並展開調查。根據初步調查結果，該名男子長期失業，家庭負債累累，受經濟壓力與精神狀態不穩影響，最終釀成悲劇。
另外，17 日在江蘇省南京市中央門立交橋下發生一起嚴重交通事故，一輛汽車高速衝撞行人及電動摩托車，造成多人受傷倒地，部分傷者陷入昏迷。事故現場畫面在社交媒體流傳，引發民眾對公共安全問題的廣泛討論。
現場畫面可見，該路段原本設有欄杆分隔的電動摩托車專用道，事故發生後多名傷者倒臥在地，目擊者驚呼「腿斷了」、「腦漿出來了」等描述傷勢的言語，事故現場一片混亂，沿路多輛電動摩托車被撞翻，護欄嚴重損毀，地面散落大量碎片，涉事銀色汽車車頭明顯凹陷，顯示撞擊力道相當猛烈，目前事故具體原因仍在調查中，相關部門尚未公布詳細事發經過。
這起事件在網路引發熱烈討論，部分網友關注現場無人對傷者即時施救的情況，也有網友根據現場畫面推測可能涉及社會報復行為。網路留言中出現「獻忠」等隱喻社會矛盾的詞彙，反映部分民眾對社會現狀的擔憂。同時，也有網友質疑相關部門處理社會矛盾的方式，認為長期積累的問題可能導致極端事件發生。
